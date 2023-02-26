В Ростове после ночного ДТП с участием подростков завели уголовное дело

Сотрудники СК уже выясняют обстоятельства аварии на улице Каскадной. Фото: управление Следственного комитета России по РО

В Ростове-на-Дону начали выяснять обстоятельства ночной аварии, в которую попали пятеро подростков. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

- Дело завели по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС, совершенное лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами»), - говорится на сайте ведомства.

Известно, что следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. После этого были назначены экспертизы.

По данным Следкома, в ночь на 26 февраля в Ростове на улице Каскадной 16-летний водитель иномарки (ранее в УГИБДД сообщали о 15-летнем юноше) не справился с управлением. После этого машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Всего, включая водителя, в салоне машины находились пять человек: девочка 15 лет и 16-летние ребята. Один из юношей, который находился на пассажирском сидении, умер на месте происшествия. Остальные пострадавшие с травмами попали в больницу.

Добавим, ранее стало известно, что ход расследования аварии на контроль взяли сотрудники прокуратуры.

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