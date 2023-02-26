В Ростове прокуратура начала проверку после ДТП с участием пяти подростков

В аварии погиб один подросток, остальные четверо попали в больницу Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове-на-Дону начали проверку после автоаварии с участием пяти подростков. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- На месте происшествия уже побывал заместитель районного прокурора Алексей Кузнецов. Сейчас проводится проверка соблюдения федерального законодательства о безопасности дорожного движения, - прокомментировали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Сотрудники надзорного ведомства собираются дать оценку действиям родителей и органов системы профилактики. Также взяли на контроль проверку, которую ведут правоохранители.

Напомним, в ночь на 26 февраля в Ростове на улице Каскадной легковушка с подростками врезалась в дерево. По предварительным данным УГИБДД, в момент аварии в салоне авто находились: 15-летний водитель, девочка 15 лет и трое 16-летних ребят, один из которых погиб на месте. Остальные с травмами оказались в больнице.

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Сейчас обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции (подробности)