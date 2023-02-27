В Ростовской области 17-летний подросток зарезал мать во время ссоры

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области 17-летнего юношу заподозрили в убийстве матери. Происшествие случилось в ночь на 26 февраля, об этом сообщили в донском управлении СК России.

По версии следствия, подросток и его мать были дома, когда между ними произошла ссора. Во время конфликта молодой человек схватил нож и стал наносить ей удары. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Подростка допросили с участием психолога, законного представителя и защитника. Подозреваемый признал вину в полном объеме и подробно рассказал, как совершил преступление. Позже он подтвердил показания в ходе проверки показаний на месте.

В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он задержан, решается вопрос о его аресте.

— Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в управлении следственного комитета.

Расследование продолжается.

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