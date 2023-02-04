В Калмыкии мужчина устал ухаживать за больным братом и забил его палкой для скандинавской ходьбы и табуреткой

Очередной приступ брата стал последней каплей, и мужчина схватил спортивный снаряд их мамы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда родителей не станет, самыми родными людьми становятся кровные братья и сестры. И самое страшное, когда конфликт между ними оказывается настолько глубок, что брат готов искалечить родного человека, а то и лишить его жизни. Подобный случай произошел в Калмыкии: младший брат устал ухаживать за старшим, у которого были проблемы со здоровьем, и довел дело до беды. Его шокирующими подробностями с читателями «КП - Ростов-на-Дону» поделились в региональной прокуратуре.

ТЕРПЕТЬ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО СИЛ

Все произошло в одном из сельских районов Калмыкии в прошлом ноябре. Два брата 59 и 57 лет жили вместе с семьей младшего — супругой и детьми. У старшего брата, как рассказывают местные жители, были проблемы со здоровьем — страдал от недержания. Лежачим больным он не был, но и самому было непросто, и домашние терпели неудобства.

За больным ухаживала и убирала жена, но она вместе с детьми уехала в другой город на заработки. За старшего дома остался ее муж — младший брат. Мужчина справлялся с обязанностями год, но в какой-то момент нервы его сдали.

После в ход пошел деревянный табурет и металлический стул. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Однажды он потерял контроль и стал колотить старшего брата всем, что под руку попадется. Сперва это была палка для скандинавской ходьбы, что осталась в квартире от их покойной мамы. После в ход пошел деревянный табурет, а затем и металлический стул. Этими предметами он бил родственника по лицу и телу.

СОЗНАЛСЯ ВО ВСЕМ

Когда младший брат увидел, что наделал, вызвал скорую помощь. Медики сделали все, что могли, но спасти пострадавшего не удалось. Спустя два дня он скончался уже в больнице.

- В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказали в прокуратуре Республики Калмыкия. - Мужчина полностью признал свою вину и содействовал следствию. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением прокурора направлено для рассмотрения в суд.

Спустя два дня пострадавший скончался в больнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если вина мужчины будет доказана, его могут отправить в колонию на срок до восьми лет.

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