В Шахтах мужчина пойдет под суд за убийство брата

От полученной черепно-мозговой травмы он скончался в медицинском учреждении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах 44-летний мужчина пойдет под суд за убийство брата. Об этом 19 октября сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По информации ведомства, 15 октября мужчины находились дома на улице Миргородской. Они решили выпить за встречу горячительных напитков. После чего между ними завязался спор. В порыве злости мужчина схватил табуретку и со всей силы ударил по голове 39-летнего брата. От полученной черепно-мозговой травмы он скончался в медицинском учреждении. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе.

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