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Происшествия18 октября 2022 15:10

В Ростовской области мужчина до полусмерти избил мать

75-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице спустя несколько дней
Лейла МИРИШОВА
От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице спустя несколько дней

От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице спустя несколько дней

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сальске 51-летний мужчина до смерти избил мать. Об этом 18 октября сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По информации ведомства, 14 октября мужчина вместе с матерью находились дома. Сын перебрал спиртного и начал конфликтовать с женщиной. После чего, набросился на старушку с кулаками. Он жестоко бил ее по голове и телу. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице спустя несколько дней. В отношении мужчины возбуждено головное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в пресс-службе.

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