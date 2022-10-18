В Ростовской области мужчина до полусмерти избил мать

От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице спустя несколько дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сальске 51-летний мужчина до смерти избил мать. Об этом 18 октября сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По информации ведомства, 14 октября мужчина вместе с матерью находились дома. Сын перебрал спиртного и начал конфликтовать с женщиной. После чего, набросился на старушку с кулаками. Он жестоко бил ее по голове и телу. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице спустя несколько дней. В отношении мужчины возбуждено головное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в пресс-службе.

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