Житель Калмыкии в пьяном угаре из ревности убил родного брата

В Калмыкии мужчина убил родного брата Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калмыкии местный житель убил своего родного брата. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Лаганского района.

Следователи выяснили, что 3 сентября мужчина дома распивал спиртные напитки со своей женой и родным братом. Злоумышленник ненадолго вышел во двор, а когда вернулся, то увидел, что его родственник силой удерживает лежащую на полу супругу. Обвиняемый разозлился, схватил со стола нож и вонзил его в грудь брата, а затем этим же оружием ударил его в лицо.

- В судебном заседании подсудимый вину не признал, рассказав суду свою версию о причинении смерти по неосторожности. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ростовской области едва не убил брата-пенсионера.

По факту возбуждено уголовное дело.