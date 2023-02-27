Как противостоять кибермошенникам и кто за ними стоит, рассказал полковник ростовской полиции

Начальник управления МВД России по Ростову-на-Дону, полковник полиции Сергей Шпак стал гостем студии радио «КП-Ростов». Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья.

Какие виды преступлений в «тройке лидеров» в Ростове-на-Дону. Киберпреступники и кто за ними стоит. Самые резонансные разоблачения и задержания ростовской полиции за последнее время.

Об этом и многом другом мы поговорили на волне 89,8 FM с начальником управления МВД России по Ростову-на-Дону, полковником полиции Сергеем Шпаком.

«ГОД БЫЛ НЕПРОСТЫМ»

- Прошлый год был для нас непростым, - начал разговор Сергей Валерьевич. - Это был и усиленный вариант несения службы, и определенные санитарные ограничения. Но мы справились с поставленными задачами. В этом году приступили к выполнению новых. Видим те проблемы, которые существуют, и успешно с ними справляемся.

- Меняются времена, меняются и преступники. Что-то остается «классикой жанра». А какие-то виды преступлений появляются или приобретают новую окраску. Какие?

- Сегодня, конечно, преобладают преступления нового характера, которые занимают значительное количество из всех зарегистрированных. Они достаточно «молодые», если можно использовать такую терминологию. Это, так называемые, IT и киберпреступления.

Но преступления, связанные с наркопреступностью, имущественного характера – также имеют место быть. Достаточно профессионально и качественно работаем по ним. Могу отметить, что профессионализм сотрудников полиции вырос. И это видно по тому, как увеличилась раскрываемость таких преступлений. Сейчас мы стараемся соответствовать новым реалиям времени и работать в таком же качественном ключе с IT-преступлениями.

- Неужели ушли в прошлое «щипачи», «домушники» и «форточники»?

- И квартирные кражи, и уличные преступления присутствуют. Но, еще раз подчеркну, что настолько профессионально и грамотно работает полиция сегодня в регионе, что эти преступления уходят на второй план. Не потому что их не замечают на фоне остальных. А потому, что пресекаются еще на стадии приготовления к их совершению.

Задерживаются такие преступники с поличным. Этим самым мы даем возможность нашим горожанам быть спокойными за свое имущество. Сегодня значительно снижено число «классических», как вы сказали, преступлений.

ОПГ ПО ТЕЛЕФОНУ

- Киберпреступность – все чаще в отчетах сотрудников правоохранительных органов звучит именно этот термин...

- Как я уже сказал, это новый вид преступления. И мы уже хорошо изучили и ориентируемся в их специфике, в том числе поступков и поведения киберпреступников. Это организованные группы, у которых зачастую есть инструкторы. Возможно, в подготовке участвуют психологи, которые подсказывают и инструктируют исполнителей. Поэтому основной задачей для себя мы ставим, с учетом сложностей документирования таких преступлений, контрмеры, о которых должны знать наши граждане.

- Например?

- Необходимо объяснить каждому человеку, что любые звонки, разговоры и выходы на вас незнакомых лиц с какими-то финансовыми вопросами, предложениями, спасением финансовых запасов, либо предложения мнимых «силовиков» или «спецслужб» участвовать якобы в каких-то «спецоперациях» необходимо моментально прерывать.

Большинство людей у нас все-таки законопослушные и начинают выполнять рекомендации звонящего, становясь жертвами преступлений. Еще раз хочу предупредить наших граждан, что настоящие «силовики» не звонят с подобными предложениями. Нет таких звонков у силовиков! По телефону реальные сотрудники не привлекают граждан к участию в каких-то операциях и комбинациях, связанных с переводами. Если вам позвонили и начали разговор о ваших финансах, то необходимо насторожиться и прекратить этот разговор. И сообщить о таком разговоре близким, созвониться с родственниками, либо сообщить в полицию.

Мы всегда готовы зарегистрировать такой материал и разъяснить в очередной раз человеку лично, что происходит. Это сейчас один из основных моментов. Хотя у нас сегодня есть и серьезные задержания, и серьезные оперативные разработки в отношении групп кибермошенников.

- Расскажите, какие?

- Было проведено межсубъектовое задержание группы киберпреступников, которая работала по всему Северному Кавказу, Ставропольскому краю и Ростовской области. Задержали и изъяли имущества на несколько миллионов рублей – это именно то, что было похищено у наших граждан.

НЕ ВЕРЬ КАРТИНКАМ В СОЦСЕТЯХ!

- Мы уже неоднократно предупреждали граждан о схемах телефонных мошенников. Но, получается, люди продолжают попадаться, хотя предупреждены. Почему?

- Киберпреступники тоже не стоят на месте и постоянно разрабатывают новые способы. С учетом того, что и мы не стоим на месте: постоянно рассказываем населению об их схемах. Но, как я уже сказал, все эти схемы, их уловки и разговоры все равно крутятся вокруг финансов, вокруг денег. Самое основное противодействие от населения – это игнорировать такие разговоры.

- Расскажете о новых схемах?

- Например, они выходят на жертву с помощью сообщений в мессенджерах, используя аватары известных банков или госучреждений. Людей это тоже вводит в заблуждение, ступор, и они начинают машинально исполнять все, что им диктуют или рекомендуют, лишаясь при этом своих финансов. А, иногда, и беря на себя неподъемные кредиты. Были примеры, когда люди лишались и по два, и по три миллиона собственных накоплений. Причем, деньги при этом тут же уходят на счета злоумышленников. А человек и своих средств лишается, и получает на себя финансовое обременение.

Мы этой проблемой сейчас тоже занимаемся. Причем в активном взаимодействии со всей банковской сферой города. Банки заинтересованы в таком сотрудничестве, поскольку из-за мошенников несут репутационные убытки. Банки активно нам помогают и сообщают о подозрительных случаях. Мы приезжаем и пресекаем преступление еще на стадии его совершения и хищения денег.

- Иногда на удочку кибермошенников попадаются даже очень осторожные люди, те, которые никому не верят…

- Изначально срабатывает какой-то фактор доверия. Вот, к примеру, картинка, аватар. Когда человеку поступает звонок в мессенджере и он видит знакомый логотип, срабатывает фактор доверия. На какое-то мгновение теряется контроль. Этого, порой, бывает мошеннику достаточно.

Потом, когда мы с заявителем детально обсуждаем, как все это было и почему же все так произошло, он сам удивляется и теряется, почему послушался незнакомца. Мы живем в век высоких технологий. И у каждого имеются гаджеты. Если вам поступили сообщения с номера, не числящегося в вашей базе контактов, но с известным логотипом, лучше не продолжать общение. А самим перезвонить в этот банк, либо организацию и уточнить информацию.

КТО ПРЕДУПРЕЖДЕН, ТОТ СПАСЕН

- Есть ли данные, кто стоит за сетью киберпреступников?

- Есть так называемые колл-центры и есть группы лиц, которые могут находиться где угодно: на территории нашего субъекта, соседнего или другого государства. Это, конечно, осложняет нашу работу. Но, все равно, мы справляемся и с такими задачами. Что касается реализации информации по тем колл-центрам, которые выявляются на территории нашего государства, то она стопроцентная.

- Какие у нас инструменты борьбы с ними?

- Один из таких инструментов – профилактика. Мы разъясняем людям их преступные схемы, рассказываем, с чем они могут столкнуться. Встречаемся и беседуем с коллективами предприятий, взаимодействуем с отделами образования. Детально доводим информацию о проблеме и о последствиях, которые могут наступить. Рассказываем о реальных примерах, в которых фигурируют, порой чудовищные финансовые потери людей, поверивших мошенникам.

Потом к нам поступает информация от людей, которые, будучи предупрежденными, сумели отказаться от того, что говорил по телефону преступник. Эта информация от людей, не ставших жертвами, и сумевшими не пойти на поводу у мошенников, мы тоже регистрируем как покушение на мошенничество и кражи, тщательно анализируем и проводим по ней аналитическую работу. Имеем по ней результат. И задерживаем преступников.

РАБОТАЕТ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК!

- Расскажите о громких задержаниях и разоблачениях...

- Задержания у нас происходят постоянно. У нас есть примеры задержания посредников мошенников, приезжающих за деньгами, и самих злоумышленников, которые в ночное время звонят пожилым людям и просят якобы от имени их родственников финансовую помощь. Это и наши жители, и жители соседних регионов. Такие дела сейчас уже в суде. Доводим все до логического завершения - справедливого наказания. И желающих заниматься подобными схемами, становится меньше.

- На днях вот в Левенцовке произошло задержание, как в кино. Очевидцы в соцсетях обсуждали...

- Мы работали по преступной группе из пяти человек (три жителя Ростовской области и двое – соседних регионов). Среди них были лица, как ранее отбывавшие наказания, так и ранее несудимые. Они присматривали зажиточные дома. Проникали через окно. В группе были четко распределены роли. Были люди, которые стояли и контролировали внешний периметр, которые проникали, которые распоряжались потом похищенным. Очень серьезная группа. И следили мы за ней несколько месяцев.

Они присмотрели в Ростове объект. И были задержаны нами сразу после совершения преступления. Злоумышленники были на двух машинах. В багажниках этих авто мы обнаружили все похищенное ими имущество на сумму около четырех миллионов рублей. Оно было возвращено владельцу.

Проводится проверка на причастность этих злоумышленников к подобным преступления в нашем городе и в других регионах. Да, это пример нашей успешно проведенной операции по задержанию квартирных воров. Повторюсь, таких преступлений сегодня в городе стало значительно меньше. То, что люди видели нашу работу по задержанию, – ну, что ж, это хорошо.

- А какие вызовы от граждан сегодня поступают в полицию?

- Часто поступают заявки на бытовые конфликты, и тогда, когда используется травматическое оружие. Такая информация отрабатывается по горячим следам. И, в принципе, на сегодняшний день, практически все подобные преступления раскрываются. Случаи, когда хулиганили и использовали травматическое оружие, не остаются нераскрытыми.

- Кого вы берете сегодня на работу в свою команду? И какие человеческие качества важны сегодня для сотрудника ростовской полиции?

- Кандидатов с юридическим образованием. Это приоритет. Хотя есть специальности, где подходит экономическое или педагогическое образование. В зависимости от подразделения, куда поступает кандидат. Что касается личных качеств, то это, конечно же – ответственность перед обществом, честность, порядочность, патриотизм. Сегодня гарнизон укомплектован. И мы выполняем те задачи, которые перед нами поставлены в полном объеме.

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- Спасибо! С детства меня привлекала военная профессия, как у моего отца и деда - мечтал стать офицером, выбрал милицейское направление. После школы поступил в Дальневосточный юридический институт, работал в уголовном розыске. Наверное, путь выбрал из небезразличия к судьбам людей, попавших в беду. Хотелось всегда быть полезным, нужным обществу и искоренять преступность. (подробности)