Полицейский тоже человек: начальник ростовской полиции дал первое после назначения интервью

Главному полицейскому Ростова тоже звонят телефонные мошенники. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В студии радио "КП - Ростов-на-Дону" впервые в должности начальника Управления МВД по Ростову Сергей Шпак. - Сергей Валерьевич, поздравляем с назначением! Пожалуй, вы, как никто другой, знаете наш город, все-таки за 20 лет на службе, начинали с оперативника уголовного розыска. Почему полиция?

- Спасибо! С детства меня привлекала военная профессия, как у моего отца и деда - мечтал стать офицером, выбрал милицейское направление. После школы поступил в Дальневосточный юридический институт, работал в уголовном розыске. Наверное, путь выбрал из небезразличия к судьбам людей, попавших в беду. Хотелось всегда быть полезным, нужным обществу и искоренять преступность.

- В сложные 90-е и непростые «нулевые» вы были на передовой. Что запомнилось в работе из самых резонансных случаев?

- Да, действительно, в конце 90-х - начале «двухтысячных» был рост преступности. Появились и организованные преступные группы, происходили убийства, которые вызывали серьезный общественный резонанс. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие и взрывные устройства. Ситуация была несколько иная, чем сегодня. Ситуация с серийными квартирными кражами тоже была непростая. По сравнению с сегодняшним днем их было в несколько десятков раз больше. И в Ростове, и в Ростовской области.

Полковник вспомнил лихие девяностые в Ростове. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Из того, что запомнилось, можно назвать дело так называемого «Человека-паука». Так стали называть серийного квартирного вора, совершавшего преступления в основном на территории Ворошиловского и Октябрьского районов нашего города. Список его вылазок насчитывал свыше 50 эпизодов за квартал. И некоторое время он оставался неуловимым. Потому что поначалу непонятно было, как он проникал в квартиры на высоких этажах. Орудовал преимущественно в пятиэтажных домах. При этом замки входных дверей и сами двери оставались целы. Люди возвращались с работы домой и обнаруживали, что они полностью обворованы. Двери были открыты, но открыты изнутри. Стало ясно, что проникал он через окна по стенам домов. Поэтому его негласно и назвали «Человеком-пауком». Для его поимки проводились очень серьезные, глобальные оперативные мероприятия. И задержали. Как сейчас помню, он оказался ростом метр сорок - метр пятьдесят, средних лет, но худощавый, как подросток. И очень ловкий. Легко спускался с крыш с помощью своих подручных приспособлений. И залезал в квартиры пятых-четвертых этажей через форточки. Ситуация была нестандартная. Но с ней все равно разобрались. Общими усилиями ростовского гарнизона вычислили и задержали «Человека-паука». Это было такое запоминающееся задержание.

УЧИЛИСЬ У ЛЕГЕНД МВД РОСТОВА

- На службе в МВД важны преемственность поколений, передача опыта от старших товарищей новичкам. А кто были ваши наставники?

- Спасибо. Хороший вопрос. Действительно, очень много зависит от наставника. И сегодня мы в своей работе пытаемся возрождать и всячески поддерживать наставничество. Это очень важно, когда люди, работающие не один десяток лет, учат молодое поколение, показывают пример, дают ориентиры и подсказки там, где это необходимо. Что касается лично меня, то есть люди, на которых я равняюсь до сих пор, поддерживаю с ними отношения и дорожу этим. С ними мы очень часто обсуждаем различные моменты работы, советуемся с этими людьми. И они очень сильно помогают. Это Геннадий Иванович Неплюев, в свое время возглавлявший УВД города Ростова-на-Дону еще в милицейскую эпоху. Это его заместитель Сурен Семенович Симоньянц. Это люди, которые сделали очень много для законности и правопорядка Ростова и безопасности ростовчан. И для сотрудников, которые у них учились. Среди таких был и я.

Сегодня преступники уходят в интернет. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Моими наставниками в профессии были и мои непосредственные начальники, руководители территориальных подразделений МВД. В Кировском районе таким моим начальником и наставником был Артем Николаевич Паремузов. В Октябрьском – Башков Сергей Геннадьевич. Тоже до сих пор с ними поддерживаю отношения, советуюсь. И мы вспоминаем те оперативные комбинации, те оперативные решения, которым они нас обучали и реализовывали на наших глазах. Сейчас это очень сильно пригождается в нашей работе. И мы стараемся эти навыки также передавать молодому поколению.

- Давайте скажем им спасибо и пожелаем здоровья!

- Конечно!

КИБЕРМОШЕННИКИ ВЫТЕСНИЛИ ФОРТОЧНИКОВ

- Сергей Валерьевич, что принципиально изменилось на улицах нашего города в вопросах безопасности по сравнению с тем, что было лет 10 - 15 назад? Какие виды преступлений стали чаще встречаться в сводках МВД? Какие совсем из них исчезли? Актуальны ли, к примеру, уличные грабежи, гоп-стопы? Остались ли форточники, щипачи, домушники?

- Конечно, процессы, произошедшие за последнее время в экономической и социальной сфере за последние десять-пятнадцать лет, не могли не отразиться в том числе и на структуре преступности. И у правоохранительных органов появилось много новых возможностей борьбы с ней, которых прежде не было. И, естественно, мы их используем. Многие составы преступлений, которые прежде вызывали серьезную социальную напряженность и определенный негатив в обществе, ушли, остались в прошлом. Благодаря той работе, которую мы с другими силовыми структурами организовали и реализовали.

Современные полицейские учились у легенд МВД Ростова. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Действительно, сейчас стало меньше квартирных краж, уличных грабежей и разбоев. Нет резонансных заказных убийств. Осталась, правда, бытовая преступность. Но это все локальные вещи, которые мы тоже стараемся спрофилактировать и минимизировать. Сейчас стало больше преступлений цифрового IT-характера. И мы сейчас стараемся раскрывать такие преступления. Есть уже серьезные реализации, задержания. Сложность в том, что цифровые преступления зачастую совершают люди, необязательно находящиеся у нас в городе и регионе. Они могут находиться, где угодно. И на территории нашей страны, и на территории других государств.

- Это в том числе и телефонные мошенники, о которых мы сейчас так много слышим и говорим?

- Да. Это в основном, конечно, они. О них и идет речь. О тех, кто с помощью цифровых технологий и обмана граждан похищает деньги с банковских счетов. Скажем так, виртуальная преступность. Мы сейчас много усилий направили на борьбу с этой киберпреступностью. И есть некоторые вещи, на которые я хотел бы обратить внимание ростовчан, чтобы они не попались на удочку этих мошенников.

- Итак, слушаем внимательно и запоминаем!

НИКАКИХ ПАРОЛЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ!

- Прежде всего, никому никогда не сообщать свои личные данные и данные и коды своих банковских карт. Это вещи сугубо личные. Это самое основное. По телефону их никто не вправе у вас требовать. Если вам позвонили и требуют эту информацию, прекратите разговор, отключите телефон и перезвоните в тот банк или ту структуру, которой представлялись ваши собеседники. Кроме того, по просьбе ЗВОНЯЩИХ, представляющихся представителями банков, администраций, силовых структур, не нужно скачивать никаких приложений. При покупках в интернете следует обращать внимание на название сайтов. Потому что только одна измененная буква может быть уловкой мошенников и привести вас на подложный сайт. Это очень важно. Потому что, попадая на клон сайта, вы вносите туда данные своих банковских карт и банковских счетов, и злоумышленники с этих счетов смогут похитить ваши деньги.

Главный полицейский Ростова - в студии радио "КП - Ростов-на-Дону". Фото: Артур СЕЛИМОВ

Если по телефону вам предлагают перейти по каким-то ссылкам, то это тоже ни в коем случае делать нельзя. Ну и, конечно, я хотел бы напомнить про ложные звонки о том, что ваш близкий родственник якобы попал в ДТП. Это тоже излюбленная уловка мошенников. Есть недавний пример: мы задержали такую группу, которая концентрировалась в Краснодарском крае и работала по всему Южному и Северо-Кавказскому округу. У них была огромная разветвленная сеть. Злоумышленники использовали простые психологические приемы в разговоре со своими жертвами, в основном это были пожилые люди. И время звонков выбирали преимущественно ночное. Когда люди были расслаблены и не сразу понимали, что же им следует делать в этой ситуации. В результате отдавали мошенникам свои последние деньги. Не перепроверяя, все ли в порядке с родственниками. Не перезванивая им.

- То есть такие мошенники все-таки не являются какими-то неуловимыми? И такие преступления раскрываются?

- Совершенно верно. Нам удалось задержать и посредников, которых эти мошенники отправляли в Ростов, и организаторов, которые находились в Краснодарском крае. В настоящий момент они находятся под следствием и ждут суда.

- Сергей Валерьевич, а вам звонят мошенники?

- Да. Звонили и мне. И бывало, что и моим близким. Но, зная всю эту ситуацию наперед, пришлось их разочаровать и расстроить.

Сергей Валерьевич оставил пожелания редакции. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПОМОЩЬ!

- Сегодня в Ростове на каждом углу установлены камеры видеонаблюдения. Помогают ли они быстро раскрывать преступления? Или по-прежнему лучшими информаторами оперативников являются всезнающие пенсионерки на лавочках у подъездов?

- Безусловно, современные системы видеонаблюдения значительно помогают нам обеспечивать порядок в целом, в короткие сроки раскрывать преступления, реагировать на административные правонарушения. По линии безопасности дорожного движения и по другим направлениям. Так же записи видеокамер являются доказательствами в документировании таких преступлений и правонарушений. Дают возможность правильно, принципиально и, самое главное, справедливо разбирать конфликтные ситуации на дорогах и на улицах. Это очень важно. И исключает возможные ошибки и несправедливые решения. Хотелось бы, чтобы таких камер, как и всего хорошего, было бы больше. И, насколько я знаю, такие вопросы по увеличению количества камер в городе и качества их записи с учетом цифрового прогресса рассматриваются.

ЗА СМЕЛОСТЬ И БДИТЕЛЬНОТЬ СПАСИБО!

- Как, по вашему мнению, раньше ростовчане были более ответственными и неравнодушными: вмешивались, если видели, что совершается преступление, помогали сотрудникам МВД, шли в свидетели, проявляли активную гражданскую позицию? Сейчас часто включают принцип «моя хата с краю»? Или народ у нас по-прежнему чуткий и отзывчивый?

- Серьезный вопрос. В любом случае вопрос по стремлению к правопорядку в обществе двусторонний. Правоохранительные органы призваны следить за порядком. Но и граждане обязаны соблюдать закон и придерживаться серьезной активной гражданской позиции. Ростовчане всегда очень активно проявляют свою гражданскую позицию. Мы много получаем сигналов от неравнодушных граждан. Более того, наши ростовчане, становясь случайными свидетелями преступлений, стремятся остановить, удержать злоумышленников до приезда полиции. Мы всегда стараемся своевременно реагировать на такие моменты. И поощрить этих ростовчан. Приглашаем их к себе в управление. Благодарим их при личном составе. И на самом деле немало таких примеров, когда граждане помогают полиции и проявляют активную гражданскую позицию. И количество таких людей со временем не уменьшается.

- А каков процент очень бдительных граждан? Например, звонит вам гражданин и сообщает: «Тут подозрительный тип в шляпе…»

- Есть, конечно, и очень бдительные граждане. И заявки необычные. Статистики мы не ведем. Но мы в любом случае реагируем, выезжаем. Иногда для человека визит полиции уже сам по себе много значит. Немного отвлекает. Но, в целом, не влияет на нашу работу.

ПО ЗАКОНАМ КИНО

- Сегодня снято столько фильмов и сериалов про полицию. Вы их иногда смотрите, если выпадает свободное время? Или лучше и правдоподобнее советской классики нет ничего?

- Сама по себе профессия полицейского очень сложная. И она забирает много личного времени и пространства у человека, который ее выбрал. Наверное, эти моменты в сериалах и фильмах про полицию отчасти правда. А дальше уже режиссеры и сценаристы додумывают и выстраивают свои варианты для нужного эффекта в соответствии с законами жанра. Когда выпадает свободная минута, смотрю такие фильмы. Больше мне, конечно, нравятся, так скажем, интеллектуальные детективы, где до самого конца остается интрига и непонятно, кто злодей. Вот это интересно.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

- Кто сегодня приходит на работу в полицию? Остались ли идейные Шараповы и Жегловы? Кого хотелось бы видеть сегодня в рядах УМВД России по городу Ростову-на-Дону?

- Несомненно, эту профессию выбирают все-таки по призванию. Преданность Родине, мужество, честь, достоинство – это те качества, которые объединяют истинных стражей порядка. Сегодня хотелось бы видеть в наших рядах сотрудников с хорошим серьезным современным образованием. Пытаемся таких привлекать в наши ряды. Постоянно занимаемся подбором таких кадров. К нам приходят молодые люди, отслужившие срочную в спецназе, воздушно-десантных войсках. И хорошо себя проявляют. Мы стараемся отравлять их к таким наставникам, которые развивают их качества.

СПАЛЬНЫЙ НЕ ЗНАЧИТ КРИМИНОГЕННЫЙ

- Можно ли в Ростове одни районы назвать более криминогенными, а другие менее? Какие?

- Ростов - достаточно разнообразный город. Исторически сложилось, что Ворошиловский, Октябрьский и Советский районы – это спальные. И для них более характерны имущественные преступления: квартирные кражи, кражи из машин. Центральные районы, такие как Кировский и Ленинский, являются деловым центром. Соответственно, для них более характерны экономические преступления. В центре большое количество страховых компаний, банков, бизнес-центров. И специфика преступлений другая. В Октябрьском, Первомайском, Советском районах много садоводческих товариществ. Для них характерны мелкие бытовые кражи. Таким образом, у каждого района свои особенности, и сравнивать их было бы не совсем правильно. Но оперативную обстановку в районах мы постоянно изучаем, анализируем. Чтобы правильно реагировать и правильно расставлять наши силы и средства. Такие как наряды полка ППС, батальон ДПС, другие службы. И пытаемся реагировать на обстановку именно с учетом специфики того или иного района.

- А вот Чкаловский раньше считался районом, по которому вечером лучше не гулять…

- Была такая характеристика у микрорайона в конце девяностых - начале двухтысячных. Но сегодня это современный район с развивающейся инфраструктурой. Там достаточно пунктов силовых структур. И нельзя сказать, что сегодня там какие-то подобные проблемы у проживающих там ростовчан или приезжающих к ним в гости. Очень многое изменилось.

ПРИНЦИП НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ

- Ну, и в продолжение темы изменений… Что принципиально сегодня нужно менять в работе полиции, для того чтобы был обеспечен правопорядок в городе? Чего не хватает полиции для более эффективной работы? И какого отношения граждан к себе ждут сотрудники МВД?

- На мой взгляд, сегодня не хватает в полной мере соблюдения принципа неотвратимости наказания. Это очень важно. Не всегда удается привлечь к ответственности за преступления.

- Это из-за несовершенства законодательства? Или не всегда?

- Возможно, где-то это отчасти и наши недоработки. Мы это не скрываем. Мы, естественно, эти вопросы постоянно изучаем, над ними работаем и стараемся их минимизировать. Законодательство нельзя назвать несовершенным. Но есть вещи, которые могут быть спорными. Мы советуемся в таких вопросах с надзорными ведомствами. И они нас всегда поддерживают и решение всегда находят. Чтобы изменить эту ситуацию, нужен комплекс мероприятий. Нужно повышать доверие граждан к полиции. И действовать правоохранительным органам вместе с населением единым фронтом в деле обеспечения правопорядка. И я думаю, что благодаря этим общим усилиям мы добьемся результата. Мы открыты для общения. Открытость, общение и обмен информацией – это очень важные аспекты взаимодействия между полицией и гражданами.

- Спасибо за откровенный разговор.

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