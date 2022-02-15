Операция «Стингер»: как советские бойцы добыли «стреляющие трубы» моджахедов

"Стреляющие трубы" добыли в бою. Фото: личный архив героя публикации

Сегодня сообщается о поставках на Украину американских переносных зенитно-ракетных комплексах «Стингер». Подобное уже было в мировой истории, только в другой точке земного шара – в Афганистане. В нашу историю разведки молниеносная и блестящая операция спецназовцев по захвату американских «Стингеров» у моджахедов, сбивавших с их помощью наши вертолеты и военно-транспортные самолеты, вписана золотыми буквами. О том, как это было, журналисты «КП - Ростов-на-Дону» поговорили с легендарным командиром 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генштаба России, дислоцированной в Ростовской области, - полковником спецназа ГРУ в отставке Алексеем Поповичем. Наш разговор был приурочен к памятной для всех воинов-интернационалистов дате - 15 февраля – Дню вывода советских войск из Афганистана.

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ «ДУХОВ»

В 1986 году моджахеды стали активно применять переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», поставляемые им с Запада. Возможности этих ПЗРК позволяли сбивать наши вертолеты и самолеты на немалых высотах. Даже обманные тепловые «ловушки» оказывались против «Стингеров» бессильны.

Авиация 40-й Армии несла в Афганистане серьезные потери. Если в 1981 году «духам» удалось сбить всего один наш вертолет, то в 1986 году таких было уже 23. Обстреливались с земли как боевые единицы, взлетавшие и садившиеся в аэропортах Кабула и Кандагара, так и транспортная авиация, доставлявшая мирные грузы местному населению.

Седьмой по счету командир легендарной 22- бригады специального назначения ГРУ Алексей Попович - гости студии радио "Комсомольская правда" в Ростове Фото: Кристина Круговых

Необходимо было понять, что за оружие в руках «духов» и разработать контрмеры, а для этого требовалось добыть образец.

Разведка докладывала, что эти ПЗРК поставляются душманам Западом через Пакистан. Так что был в этом еще и тонкий политический момент. Предъяви мы такой добытый образец мировой общественности - и это уже был бы веский аргумент на мировой арене политических и информационных баталий против тех, кому нужно было радзувать дальше пожар этой войны.

- Из фюзеляжа одного из подбитых транспортных самолетов был извлечен осколок ракеты, показывающий, что она американского производства. Но этого было недостаточно, - вспоминает полковник Алексей Попович.

Командование советских войск получило информацию, что на территорию Афганистана ЦРУ планирует перебросить еще несколько сотен экземпляров этого на тот момент новейшего оружия. Тем самым пытались поставить под сомнение господство нашей авиации в зоне боевых действий.

- В 1986 году всем частям спецназа, действовавшего на территории ДРА, был разослан циркуляр командования, в котором ставилась задача добыть «Стингер». И говорилось: тем, кто ее выполнит, будет присвоено звание Героя Советского Союза, - рассказывает Попович.

Бороде Поповича могли позавидовать местные жители. Фото: личный архив героя публикации

Удалось это сделать со своими боевыми товарищами командиру одного из разведотрядов 22-й бригады спецназа ГРУ, тогда еще майору - Евгению Сергеееву.

ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ

В задачи и отряда спецназовцев, которым в Афганистане командовал Попович, и отряда под командованием Сергеева входили операции по пресечению передвижений караванов моджахедов с оружием, которыми их снабжал Запад, и которое часто по горным тропам тайно везли в душманские анклавы. Да, эти отряды действовали в разных афганских провинциях и в разное время, но суть оставалась общей.

- Основываясь на информации, полученной нашей разведкой, мы разрабатывали операции. Немаловажную роль в них играла поддержка авиации, - вспоминает полковник Попович.

Командир с именем былинного русского богатыря Алеши Поповича в Афганистане отрастил такую бороду, что по слухам, ему завидовали даже сами афганцы. Выглядел Попович точь в точь как моджахед, и позывной у него был соответствующий – «830-й Борода». Его отряду досталась дислокация на самых южных границах Афганистана – в Ургунском ущелье, всего в 14 километрах от Пакистана, через который в то время шел оружейный трафик.

15 февраля 1986 года он провел молниеносную операцию по разгрому глубоко законспирированного в горах логова душманов. 32 наших спецназовца при поддержке «вертушек» положили 170 душманов, захватили целый арсенал их оружия и не потеряли ни одного бойца! К своему глубокому удивлению среди арсенала душманов наши обнаружили легендарный пулемет «Максим», сохранившийся еще, наверное, со времен нашей гражданской войны, но содержали его в отличном безупречном оружейном рабочем состоянии.

У моджахедов за оружие можно было даже купить жену. Фото: личный архив героя публикации

- К оружию у афганцев был особое отношение - буквально молились на него. К примеру, один наш АКМ, автомат Калашникова, был для них символом власти, статуса, достатка - за него можно было купить себе жену, - рассказывает Алексей Попович.

Соответственно и полученные от западных «друзей» «Стингеры» берегли как зеницу ока. Проходили обучение по стрельбе из них в Пакистанских военных лагерях боевиков. За утерю такой «стреляющей трубы» в прямом смысле могли ответить головой.

ДВЕ «ТРУБЫ» И ЧЕМОДАНЧИК

Захватить «Стингеры» у моджахедов повезло отряду Евгения Сергеева.

«Повезло» - это звучит весьма условно и заставляет полковника Поповича улыбнуться в роскошные усы. Он как никто знает, что за доля «везения» здесь минимальна. За проведением таких операций стоят, прежде всего, высочайший профессионализм, данные агентуры разведки, четкий расчет, смелость и даже удаль.

У командира был позывной "830-й Борода". Фото: личный архив героя публикации

5 января 1987 года группа спецназа под командованием майора Сергеева вылетела для разведки на предмет обнаружения душманских караванов на четырех «вертушках» в Мельтанайское ущелье – где была вотчина боевиков. «Вертушки» «стелились» на предельно малых высотах. Спецназовцы засекли группу боевиков на мотоциклах, которые тут же попытались скрыться в зарослях. Евгений Сергеев, сидевший на месте бортового стрелка, открыл по ним огонь. Тогда, спешившись, душманы начали палить по вертолетам из стрелкового оружия и сделали два выстрела из ПЗРК. Наши поначалу приняли их за выстрелы из гранатомета.

Еще воздухе Сергеев и его однополчанин Владимир Ковтун заметили у одного из удиравших бородачей характерную трубу. Когда высадились, то этого с трубой «сняли» одним выстрелом практически сразу. Ковтун увидел, как с такой же трубой бросился наутек второй душман. Вертолетчики взяли его в круг и не давали уйти. Душман яростно отстреливался. Метким выстрелом Ковтун прекратил эти его «страдания», схватил чемоданчик убитого духа и «трубу». Еще подумал: «Может, тот самый «Стингер»?» Нужно было быстро уходить. Далее оставаться в ущелье было опасно. На все про все ушло минут десять.

- Уже в воздухе, в вертолете спецназовцы раскрыли этот чемоданчик и рассмотрели добытые «трубы». Это оказались те самые «Стингеры» - сразу два! – рассказал полковник Попович.

Когда отряд прибыл в свое расположение, то участники операции сфотографировались с этими долгожданными трофеями. В центре снимка – Евгений Сергеев, небольшого роста, но большой силы духа и чести человек. Рядом рослый и крепкий Володя Ковтун. Слева от Сергеева – Василий Донцов, позже, уже в наши, дни он возглавлял Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус.

- Весть о том, что бойцы Сергеева взяли «Стингеры», мгновенно разлетелась тогда по нашим отрядам в Афгане. А этот исторический снимок сегодня находится в музее боевой славы 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Есть такие фотографии и у «афганцев» в личных архивах, - говорит Алексей Максимович.

Легендарный момент, когда наши войска получили подтверждение тому, чем атаковали наши "вертушки". Фото: личный архив героя публикации

ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ ГЕРОЕВ

О захваченных «Стингерах» тогда доложили командованию. Сергеев как был после боя в полевой форме, так и улетел с этими ПЗРК в Москву. Там его встретили на военном аэродроме: забрали «Стингеры» сказали «Спасибо». И… все. Майор Сергеев добрался до управления ГРУ. И вылетел потом обратно через Ташкент в Афганистан к своему отряду. За операцию «Стингер» тогда наградили совсем других людей. Хотя первоначально к наградам были представлены все, кто запечатлен с ПЗРК на той памятной фотографии. Состоялась большая международная пресс-конференция, где наша сторона предъявила международной общественности неопровержимые доказательства того, что моджахедам поставляется новейшее американское «интеллектуальное» оружие.

Сами «Стингеры» изучили наши военные инженеры. Были разработаны контрмеры против такого оружия и даны соответствующие рекомендации нашим военным летчикам. Сбивать наши военно-транспортные самолета и «вертушки» как раньше больше не получалось.

У самого Сергеева обнаружились какие-то взыскания по партийной линии, так что решили, что награды он не достоин. После Афганистана у него были другие не менее отчаянные и блестящие операции в Чечне. Ушел он рано, в расцвете лет. Его храброе сердце перестало биться в апреле 2008 года. А Золотую Звезду Героя России в 2012 году в торжественной обстановке вручили его вдове.

Полковник спецназа в отставке ГРУ Владимир Ковтун получил эту награду в феврале 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.

- Аллею Героев в 22-й бригаде сегодня открывает памятный знак подполковнику Евгению Сергееву. В спецназе служат не за чины, не за награды. И не случайно, именно этой бригаде впервые после Великой Отечественной войны было присвоено звание гвардейской, - уверен полковник спецназа, Алексей Попович, седьмой по счету командир легендарной 22- бригады специального назначения ГРУ.

- Как вы покидали Афганистан? – спросили корреспонденты «Комсомольской правды» у Алексея Максимовича.

- Тяжело расставался со своим отрядом. Но пришел приказ. Построил всех на плацу, обратился к людям, ставшим для меня больше, чем родными за это время. В горле стоял ком. Со многими однополчанами мы виделись потом, по-разному сложились их судьбы. Но, это уже совсем другая история, - ответил седьмой командир.

35 лет прошло со времени этой славной операции наших разведчиков-спецназовцев захвативших «Стингеры». Но, тех, кто снова судорожно хватается за покрытые пылью времен «Стингеры», история ничему не учит.

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