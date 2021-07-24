«Его бойцов хотели поймать в ловушку»: Спецоперация донского командира вошла в секретные учебники для будущих разведчиков

Чтобы не рассекретиться, пришлось отрастить пышную бороду. Фото: личный архив героя публикации

К тем, кто служил в спецназе, отношение особое, ведь далеко не каждого возьмут служить в элитные войска — это огромная ответственность, но и большая честь. И для молодого поколения это не пустые слова — это видно во время Присяги на плацу 22-й бригады специального назначения ГРУ - одной из самых секретных частей. Ее бойцы прошли все горячие точки, что только можно себе представить. Это подразделение было образовано как раз 24 июля, так что у людей с девизом «Выше нас - только звезды» сегодня праздник.

Для гостей здесь открыты двери лишь несколько дней в году — в такие торжественные моменты. Вот на плацу выстроились в строгом порядке новобранцы и, конечно, очень волнуются прежде чем произнести заветные слова присяги. Родители переживают и роняют слезы, да и те, кто отслужил в бригаде не один десяток лет и прошел «горячие точки», хоть и выглядели невозмутимо и браво, вспоминали, как и они сами когда-то произносили эти чеканные слова.

Над огромным плацем воцарилась звенящая тишина, когда к трибуне для напутственного слова подошел статный седовласый полковник.

Алексей Максимович выходит на трибуну, и на плацу воцаряется звенящая тишина. Фото: личный архив героя публикации

- Попович! Алексей Максимович! Седьмой командир! - При его появлении заметно приосанились даже бывалые спецназовцы и командиры. Он водил отряды на такие спецоперации в Афганистане, которые вошли в секретные учебники для будущих разведчиков.

СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Алексей Максимович родом с Русского Севера. Родился в небольшом селе под Архангельском и был девятым ребенком в семье. Его деда сослали строить в те края «Беломорканал». Отец прошел всю Великую Отечественную, участвовал в штурме Берлина и сына воспитывал в строгости.

Однажды юный Алексей увидел на улице односельчанина, поступившего в Ленинградское суворовское училище.

- На меня потрясающее впечатление произвела форма, которая была на нем: эти алые погоны, лампасы. Тогда я твердо решил – буду суворовцем! – вспоминает Попович.

О своем намерении заявил родителям. Те не возражали и благословили. И ведь поступил! И без всякой протекции- сдав все вступительные экзамены в училище на «отлично».

ПРОСТО ПЕРЕВОДЧИК

С тех пор всю свою жизнь он связал с военной службой. После окончания Киевского командного общевойскового училища, службы в спецназе в Кировограде Попович овладел в совершенстве не только военным делом и основами разведки, но и французским языком. Тогда ему предложили весьма ответственную зарубежную «командировку» в составе дипломатической миссии.

- Нет, я не был глубоко законспирированным разведчиком-нелегалом. Моя должность называлась «старший переводчик». И я занимался налаживанием культурных связей в Европе с нашими немецкими и французскими друзьями. Нужно было держать под контролем ситуацию в Европе и быть в курсе того, кто там и чем дышит, - хитро улыбается полковник.

После такой командировки Алексей Попович мог с полным правом в течение пяти лет не отправляться никуда за границу. Но тут начался Афганистан…

Что уж греха таить, были и такие, кто всеми правдами и неправдами пытался избежать этой опасной командировки «за речку». Кто угодно, но не Алексей Попович. И вскоре он сам увидел горные пейзажи этой древней и никем не покоренной страны.

ПОЗЫВНОЙ «БОРОДА»

- Конечно, после чистенькой Европы с идеальными автобанами Афганистан в 1984 году показался мне миром из другой эпохи, - говорит он. - Словно на машине времени перенесся на сотню лет назад. Но постепенно пришло понимание особого менталитета здешнего населения. Днем тебе могут улыбаться, чай наливать, а ночью – не дай бог к этому человеку спиной повернуться. Там же, в Афганистане, мне пришлось отрастить густую бороду. Просто однажды, когда отряд обеспечивал безопасность нашей дипмиссии на важных переговорах в Кабуле, случайно столкнулся с человеком, которого прекрасно знал по работе в Европе. Он меня тоже, похоже, узнал. Но вида не подал. Больше таких моментов допускать было нельзя.

Посмотришь, на фотографии Поповича того времени – чистый араб. Черные как смоль усы и волосы, роскошная борода, которой тогда дико завидовали местные. Так он и получил позывной «830-й «Борода».

Роскошной бороде порой и местные завидовали. Фото: личный архив героя публикации

КАК КОСТЬ В ГОРЛЕ

- Нашему отряду досталась дислокация на самых южных границах Афганистана: до Пакистана – всего 14 километров, - рассказывает Алексей Максимович. - Оттуда постоянно прорывались караваны противника с оружием. Мы знали о том, что где-то в далеком и диком ущелье, куда еще никто из наших никогда не добирался, буквально у черта на рогах, у противника «база» со схроном оружия.

Батальон Поповича стоял на пути душманов из этого ущелья намертво. Так, что даже мышь не прошмыгнет вглубь страны -не то, что банды с оружием, из которого планировали совершать нападения. Это срывало планы душманов, и они задумали заманить «Бороду» и его батальон в ловушку. Прислали к нему гонцов под видом простых крестьян.

- Хотим провести караван с бытовыми товарами для торговли, но нас грабят бандиты, - пожаловались шурави «крестьяне», - вспоминает полковник. - Не могли бы вы нам обеспечить прикрытие и проводить со своим отрядом через ущелье? Отблагодарим!

«Борода» развернул карту местности и просил показать, как будет пролегать путь. Оказалось, как раз через то место - у черта на рогах, где по его предположениям и должно быть военное логово душманов. Все сразу стало понятым.

ТЕПЕРЬ В УЧЕБНИКАХ

- Проводим», - сказал гонцам «Борода». А у самого уже был на этот счет свой план с поддержкой нашей авиации.

Душманы не ожидали появления наших вертолетов. Они-то готовились напасть., но тут их самих взяли в железные тиски. С одной стороны спецназовцы Поповича, с другой – беспощадный свинцовый град наших «вертушек».

В итоге 32 спецназовца под командованием Поповича уничтожили 170 душманов и захватили целый арсенал оружия, среди которого с удивлением обнаружили в отличном рабочем состоянии пулемет Максим, сохранившийся еще, наверное, с Гражданской войны. Пещеру взорвали, предварительно прихватив оттуда и рации, и документы со всеми вражескими адресами, паролями, явками.

С нашей стороны потерь во время этой операции не было - комбат Попович сохранил всех своих бойцов. Более того, подал списки на их награждение. Не наградили лишь его самого да еще и дали нагоняй за дерзость операции. Зато сегодня она - в учебниках, по которым учат разведчиков ГРУ!

Во время спецоперации Попович не потерял ни одного бойца. Фото: личный архив героя публикации

СЫН КОМПОЗИТОРА

Афганский период в жизни 7-го командира бригады подарил ему настоящих друзей, с которыми не страшна была даже смерть.

- Однажды во время боя меня окружили душманы, пытаясь взять в плен, - вспоминает Алексей Максимович. - Я уже достал припасенную для себя гранату, чтобы не даться живым. Потом боевой товарищ признался, что в этот момент держал Поповича на мушке, чтобы в самый страшный момент не дать ему попасть в лапы врага. Позже он признался мне: мол, веришь, выстелил бы… Я сказал ему, что верю. И поблагодарил.

Одним из боевых товарищей Поповича был сын известного композитора Микаэла Таривердиева – Карен, служивший у него начальником разведроты в батальоне. Казалось бы, отцу, известному композитору достаточно было сказать всего одно слово, чтобы его сын не попал в Афганистан. Но нет: не такие это были люди.

Карен был прекрасным разведчиком: его боевые операции достойны уважения. Через много лет боевые товарищи встретились в Москве и крепко обнялись. Карен не отпускал Поповича без того, чтобы тот не посетил его дом. Жена быстро накрыла на стол, и получился целый вечер воспоминаний - о том, как было там, «за речкой», в далеком и суровом Афганистане.

Реконструкция событий в ущелье - целое событие, которого ждут зрители. Фото: личный архив героя публикации

НА НОВОМ ВИТКЕ ИСТОРИИ

Потом у Алексея Максимовича были командировки и в Чечню, и на Аляску – к американским коллегам – по обмену опытом. Показывали друг другу, как у каждой из сторон принято прыгать с парашютом. Угадайте, с первого раза, кто вышел победителем?

Кстати, в узкоспециальном иллюстрированном издании для спецназовцев есть знаковый снимок, под которым так даже и написано: «Прыжок совершает Попович».

На парадном кителе Поповича, кроме других наград сегодня сверкает и медаль «За возвращение Крыма».

Сегодня Попович возглавляет ростовское отделение Всероссийской организации инвалидов Афганистана. Более десяти лет ежегодно в Ростовской области в конце лета с товарищами из ветеранских и патриотических организаций он организует костюмированную реконструкцию того самого боя в Афганском ущелье, на которую собираются тысячи человек. На донских локациях одни историки-реконструкторы облачаются душманами, другие - нашим контингентом. В имитации захвата караванов и боя задействуют самую настоящую боевую технику и вертолеты, а так же бойцов 22-й бригады.

Зрители искренне переживают, когда перед их глазами разворачиваются "боевые действия". Фото: личный архив героя публикации

Сам Алексей Максимович является бессменным комментатором этого боя. Над степями и оврагами разносится его уверенный голос - привыкший командовать батальонами и бригадами, произносить речь даже без микрофона на плацу. Все выглядит так натурально, что в какой-то момент просто забываешь, что на самом деле мы на Дону, а не в Афганском ущелье. Зрители переживают, когда душманы пытаются взять в плен наших окруженных воинов и глумятся над ними. И ликуют, когда с поддержкой авиации наши спецназовцы уничтожают противника.

Многие потом спрашивают Поповича, что он думает по поводу необходимости введения контингента наших войск в те годы в Афганистан, а потом вывода из него. Сегодня, когда опять остро стоит тема ситуации в Афганистане, ответ на этот вопрос очевиден. История имеет свойство повторяться, только на новом витке своего развития.

Алелксей Максимович лично комментирует происходящее на поле. Фото: личный архив героя публикации

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