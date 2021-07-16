Баранки для военных: Василий Голубев договорился о поставке выпечки в мотострелковую дивизию

Теперь баранки будут подавать к чаю не только по праздникам. Фото: сайт правительства Ростовской области

Василий Голубев договорился о благотворительной поставке баранок и других хлебобулочных изделий в мотострелковую дивизию, которую он накануне посетил вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Идея пришла главе региона во время посещения одного из донских предприятий по производству выпечки. В «КП - Ростов-на-Дону» выяснили, почему именно баранки.

ТЕПЕРЬ НЕ ТОЛЬКО НА ПРАЗДНИК

Среди широкого ассортимента компании увидел сушки и предложил поддержать военнослужащих. Чтобы баранки могли получать за обедом к чаю не только именинники, а весь личный состав. Благодарен руководству предприятия за то, что поддержали эту инициативу, - написал на своей странице в Instagram Василий Голубев.

Прислать выпечку военным губернатор решил после шутки Сергея Шойгу о сушках, которыми угощали «только с праздничного стола». Юмором с некоторой долей критики глава Минобороны отреагировал в ответ на рассказ о рекордных урожаях зерновых.

- Очень рад за вас, но почему баранки есть только на одном праздничном столе?, - спросил министр обороны России Сергей Шойгу

Прислать выпечку военным губернатор решил после шутки Сергея Шойгу о сушках, которыми угощали «только с праздничного стола». Фото: сайт правительства Ростовской области

ОТ «САМБЕКСКИХ ВЫСОТ» ДО ВЕРТОЛЕТОВ

Напомним, руководитель военного ведомства прибыл в донской регион с рабочим визитом в среду, 14 июля. Министр проверил, как живут военные в мотострелковой дивизии, а также заслушал отчет командующего войсками ЮВО, генерала армии Александра Дворникова.

Кроме того, Сергей Шойгу вместе с Василием Голубевым посетил музей «Самбекские высоты» и обсудил развитие парка «Патриот». На этой территории уже открыли две экспозиции, сейчас готовят третью. Также в августе на территории парка собираются провести историческую реконструкцию, посвященную освобождению области от фашистов.

Еще одной точкой в рамках рабочей поездки для министра стал завод «Роствертол». Гость осмотрел технику и пообщался с рабочими. Сергей Шойгу поблагодарил вертолетостроителей Ростова за добросовестный труд.

Сергей Шойгу уже посещал Ростовскую область раньше. Так, например, он побывал в донском регионе в 2011 году, тогда - в качестве министра МЧС.

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