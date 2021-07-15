Сергей Шойгу поблагодарил вертолетостроителей Ростова за добросовестный труд

Во время рабочего визита гостя сопровождал губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил завод «Роствертол» и пообщался с работниками предприятия. Во время рабочего визита гостя сопровождал губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Серею Шойгу показали образцы военной техники, а также продемонстрировали возможности винтокрылых машин. После этого глава Минобороны поблагодарил работников за добросовестный труд.

- Здесь прекрасное производство. «Роствертол» - это история нашей страны, нашей авиации, наших вертолетов, - подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу.

Руководитель оборонного ведомства также отметил вклад ученых и конструкторов в эту работу. Он заверил вертолетостроителей, что они и впредь могут рассчитывать на стабильный гособоронзаказ.

- Планы у нас большие, мы будем продолжать заказывать вертолеты темпом 15 машин в год. В будущем будем стабильно и планово заказывать новые машины, - сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Также министр побывал в ростовском гарнизоне мотострелковой дивизии. Там Сергей Шойгу ознакомился с процессом приготовления пищи в столовой, где военнослужащие питаются по принципу «шведского стола».

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