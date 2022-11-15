Эксперт рассказал, что происходит с ценами на недвижимость в Ростове и что будет дальше

Покупательская способность и спрос на недвижимость стали снижаться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовстат опубликовал средние цены и индексы цен на рынке жилья за третий квартал. Согласно данным органа статистики, темпы роста стоимости квадратного метра снизились. Эксперт говорит, что эта тенденция не говорит о том, что недвижимость станет доступнее.

ЧТО ГОВОРИТ СТАТИСТИКА?

За второй квартал средняя стоимость жилья на первичном рынке выросла с 82,1 до 94,4 тыс. руб. за квадратный метр. На вторичном рынке — с 67, 9 до 71, 7 тыс. руб. По итогам третьего квартала недвижимость подорожала не так резко: «первичка» — до 97,3 тыс. руб., «вторичка» — до 73,1 тыс. руб.

«ЖДАТЬ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НЕ СТОИТ»

Руководитель отдела маркетинга «ДОН-МТ - Недвижимость» Галина Пивоварова говорит, что замедление темпов подорожания жилья связано со снижением покупательской способности и спроса. На рынке происходит стагнация, которая не может не отразиться на стоимости недвижимости.

По словам собеседницы, рынок недвижимости — индикатор происходящих в стране событий, и живо реагирует на изменения. Однако эксперт может с уверенностью сказать, что резкого падения цен на жилье ждать точно не стоит.

— Уже сейчас стоимость типового жилья на первичном рынке — 110 — 120 тысяч рублей за квадратный метр. Объекты на стадии строительства, которые будут сданы в 2024 году, предлагают за 130 тысяч рублей за квадратный метр. Конечно, какие-то объекты могут подешеветь, все зависит от сегмента, количества желающих, состояния фонда. Однако очевидно, что резкого, повсеместного снижения цен ждать точно не стоит, — комментирует Галина Пивоварова.

Если вы думаете над покупкой жилья, то лучше это делать сейчас, а не ждать, когда ситуация изменится в лучшую сторону. Даже если какое-то время цены будут снижаться из-за низкого спроса, то позже снова поползут вверх.

— Из-за того, что покупательская способность падает, через какое-то время застройщики начнут уходить с рынка. Количество предложений снизится, спрос, наоборот, сформируется — цена вырастет. Кроме того, сейчас еще можно воспользоваться разными формами ипотеки, например, траншевой и льготной ипотеки.

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