Школы Таганрога собрали 20 тонн макулатуры и рассказали всей стране, что такое счастье

Ученики таганрогских школ помогли снять фильм о счастье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таганрог стал первым городом Ростовской области, который вызвался участвовать во Всероссийском народном проекте, призванном воспитать у школьников этические качества.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» выяснила, чему могут научиться школьники, посмотрев снятые в рамках проекта картины.

ЗАЧЕМ ШКОЛЬНИКАМ КИНО

Собственно киноуроки - это детские короткометражные художественные фильмы, раскрывающие нравственные понятия и ценности человека. Цель - воспитание у школьников таких качеств, которые влияют на образ мышления, формирование объективной оценки собственных и чужих поступков, а также их последствий для человека, окружающей среды и государства.

Теперь благодаря таганрогским школьникам россияне узнают, что такое счастье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам руководителя проекта «Киноуроки в школах России» Виктора Меркулова, таганрогские педагоги сами обратились с предложением сделать фильм от их города, потому что Таганрог — это своего рода культурная столица донского региона.

Эту идею поддержал и глава администрации со словами, что это должен быть народный проект. Предложил назвать его «Живой город» и раскрыть через него понятие «счастье».

ПОМОГЛА МАКУЛАТУРА

После этого был написан сценарий фильма, а все школы приморского города сразу занялись сбором и сдачей макулатуры. На вырученные средства и была снята «счастливая картина».

- Съемки прошли в Таганроге в мае, - уточнил замглавы мэрии Таганрога по проектной деятельности и туризму Алексей Санин. - В них участвовали школьники и студенты — то есть непрофессиональные актеры. На реализацию проекта не было потрачено ни копейки бюджетных денег. Часть средств - пожертвования предпринимателей. Остальная - труд самих учеников и учителей. Так, учащиеся 63 образовательных учреждения собрали около 20 тонн макулатуры, сдали и получили деньги на съемки картины — а это несколько сотен тысяч рублей.

Стоит отметить, что благодаря собранной макулатуре, по всей стране смогли снять 46 художественных фильмов о лучших человеческих качествах. Их передали школам на безвозмездной основе, а все юные актеры, авторы идеи и режиссеры указывались в титрах фильма.

Таким образом, школьники стали не только сопродюсерами фильмов, но и создателями системы воспитания для самих себя.

ПОТРЕБНОСТЬ ПОДРАЖАТЬ

В основе создания сценариев фильмов и проведения киноуроков была сформирована даже таблица созидательных качеств личности, понятий и принципов. Она состоит из 99 качеств - столько, если посчитать, месяцев обучения с 1 по 11 классы в общеобразовательных учреждениях. На этой концепции (см. ниже) и были основаны сюжетные линии фильмов школьников.

Задача картины – вызвать эмоциональный интерес, раскрыть образ, модель поведения. В результате, у школьников должна возникнуть потребность подражать героям, обладающим важным качеством.

К слову, кинолента таганрогских школьников стала 46-й по счету. Так, благодаря им вся страна будет изучать понятие «счастье». Суть сюжетной линии 15-минутной ленты в том, что дети дискутируют о том, что такое счастье, и может ли ребенок быть счастливым от того, что принесет пользу другому. Одна девочка в это не поверила, и тогда ее друг решил доказать, что и так бывает. А как это у него получилось, пользователи Сети смогут увидеть примерно через две недели.

КОНКРЕТНО

Какие качества и в каком возрасте раскрываются

Для учеников первых классов характерны радость за другого, помощь вместо осуждения, доброжелательность, отзывчивость, воображение и патриотизм. Для второго класса - такие качества как дружелюбие, пример для подражания, благородство, аккуратность, дружба народов, любознательность, радость познания, экология и чувство долга. Школьники третьих классов ценят наблюдательность, внимание, трудолюбие, вежливость и самозащиту. Четвероклассникам же присущи коллективизм, справедливость, моральный выбор, верность идеалам, милосердие, созидательный труд, благодарность и признательность.

Ребятам постарше, ученикам средней школы, присущи смелость и отвага, единство слова и дела, счастье, взаимопомощь, совесть и творческая самодеятельность. Также для ребят 5-9 классов важны личная ответственность, пример, убежденность, находчивость, доверие, требовательность к себе и терпение.

В съемках фильма приняли участие школьники и студенты. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

В свою очередь старшеклассников характеризуют такие качества как умение прощать, целомудрие, ответственность, здоровый образ жизни, самоотверженность, заступничество, подвижничество, патриотизм, активная жизненная позиция, жизнерадостность и достоинство духа, а также возвышенность и щедрость.

КСТАТИ

Чему учат киноуроки

Сейчас на сайте проекта опубликованы всего восемь фильмов, которые призваны развивать в школьниках только лучшие качества. Так, картина «Музыка внутри» формирует у детей милосердие, а фильм «Лошадка для героя» - чувство долга. Лента «Мост» способствует развитию у ребят выносливости и стойкости, картина «8 Марта» - внимательности и наблюдательности, а «Письма» - целомудренности.

В фильме «Навсегда» говорится, что смелость и отвага – это качества, необходимые сегодня не только в минуту опасности, но и каждому, кто дорожит памятью о своих близких, историей своей семьи, своего народа, своей страны.

Картина «Там, где мечтают медведи» повествует об ответственности каждого перед миром и человечеством. Его героиня молодая журналистка Настя ведет расследование и хочет понять, что побудило подростка, который собирался навсегда уехать из Карелии и построить карьеру успешного бизнесмена, отказаться от своих планов.

Лента «Эра» учит детей и подростков мечтать.

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