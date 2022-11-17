Как бороться с мусорным пятном в Тихом океане, придумали школьники из Волгодонска

Город будущего полностью выполнен из серого пластика. Фото: из архива героев публикации

Свое изобретение юные ученые придумали в рамках инженерного форума, в котором участвуют атомные города России. На отборочном этапе перед ребятами стояла задача - придумать и претворить в жизнь город будущего.

В итоге, 9-классник Марк Черепанов и 10-классник и Егор Даричев решили не просто выполнить конкурсное задание, а придумали, как с помощью своей разработки бороться с проблемами экологии.

15 ЧАСОВ ПЕЧАТАЛИ НА 3D-ПРИНТЕРЕ

- Мы из уроков окружающего мира узнали, что в Тихом океане существует огромное мусорное пятно. Естественно, для человечества оно несет и будет нести вред. Поэтому мы подумали и решили подстроить конкурсное задание под экологическую проблему, - говорят мальчики.

Их город своей формой напоминает корабль. Идеей дети вдохновлялись в Военно-морском музее Петербурга.

- Там мы увидели Императорскую яхту «Ливадию» и броненосцы «Поповки», - с горящими глазами вспоминают Егор и Марк.

У города есть прототип - императорская яхта «Ливадия». Фото: Из архива героев публикации.

Так и придумали модель города. Создали ее в специальной программе на компьютере. После в течение 15 часов распечатывали это на 3D-принтере. Затем собрали электронную схему. И стали проводить испытания.

- Мы с учениками набирали в ванну воды и пускали наш город. И он поплыл. Потом мы все это засняли и отправили на конкурс, - говорит педагог ребят Александр Бильченко.

ВСЕ ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ

По задумке, город будет плавать среди вод океана, собирая и сортируя пластик. Для этого он будет оборудован специальными устройствами. Они будут собирать отходы, а самоходный подводный аппарат будет уже исследовать загрязнение. А затем переработанный мусор будет использоваться для повторного производства.

А это электронная схема, движущая город. Без нее город не поплывет. Фото: Архив героев публикации

Подумали Марк с Егором и о местных жителях своего мегаполиса. Для опреснения воды, электроснабжения и работы плавательных установок оснастили город реакторами типа ОК-900. По задумке, их охлаждение будет происходить за счет морской воды.

- Верхняя палуба будет жилой, а на нижних расположаться реакторы, служебные помещения и ангары для батискафов, - объясняют, что к чему юные техники.

Батискафы как раз и нужны для исследования последствий загрязнения Тихого океана. Но, как и чем будут питаться местные? Об этом ребята тоже позаботились. Говорят, рацион будет состоять из выловленной рыбы в любой ее вариации: жареной, пареной, вареной или тушеной. А еще из выращенных на территории плавающего города овощей, зелени и фруктов.

Школьники подробно расписали все этапы своей работы. Фото: Архив героев публикации

При этом почва для растениеводства будет поставляться с берега, так же, как и топливо для реакторов.

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