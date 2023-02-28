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Общество28 февраля 2023 8:00

Любители японских мультиков из Ростова рассказали, кто такие ЧВК «Редан» и при чем тут аниме

Очевидцы сообщили, как десятки молодых людей пришли к ТЦ, но их разогнала полиция
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Анимешники решили дать отпор офникам, потому что те их постоянно ущемляли за нестандартный вид.

Анимешники решили дать отпор офникам, потому что те их постоянно ущемляли за нестандартный вид.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Информация о скоплении молодежи в Ростове у торгово-развлекательного комплекса на проспекте Нагибина наделала много шума в соцсетях. По словам очевидцев, ребята «залили» друг друга из перцовых баллончиков, а потом убежали от полиции.

Похожая ситуация повторилась и на следующий день. Кто-то из подписчиков отметил, что этих молодых людей объединяет увлечение аниме - о героях со сверхспособностями.

Причем тут мультики, кто такие ЧВК «Редан» и офники, корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" рассказали любители японской культуры.

КТО ТАКИЕ?

Как пояснил преподаватель истории и теории комиксов в одном из ростовских вузов Алексей Иорш, манга- и аниме-сообщество в России очень развито. Оно переводит книги и снимает кино, устраивает тематические фестивали. Но часто между анимешниками и представителями традиционной культуры происходят стычки.

- Первое из известных мне столкновений произошло пять лет назад в Дагестане, когда в результате был отменен фестиваль, проходивший уже несколько раз, - вспоминает комиксист. - От них и пошло закрепившееся за анимешниками слово «нефоры». А сегодня любителей манги притесняют «офники» - компании подростков, склонных к насилию и демонстративно-брутальному поведению. Раньше их называли «гопники».

Ростовский любитель аниме Илья Глазунов считает, что анимешники получили кличку «нефоры» из-за необычных причесок и цвета волос. Они действительно выделяются на фоне серой массы, что нравится далеко не всем.

ЗА ЧТО?

- Буквально три недели назад в среде анимешников появилось движение, которое стало называть себя ЧВК «Редан», - уточнил Глазунов. - Свое название участники субкультуры взяли из аниме «Хантер x Хантер», рассказывающего о поисках мальчиком своего отца. Чтобы отличаться от других, реданцы надели на себя вещи с изображением паука и цифры «4» на спине.

По мнению представителя ростовского аниме-движения, нефоры решили дать публичный отпор офникам, потому что те их постоянно ущемляли за нестандартный внешний вид.

- Анимешников по-тихому избивали и обирали, - соглашается с ним преподаватель комиксов. - В результате те подросли и организовались для защиты.

ПОЮТ, ТАНЦУЮТ, РИСУЮТ

Другого мнения об аниме придерживаются организаторы ростовского мультикультурного фестиваля. Его главные темы - аниме, манга и японская культура. По словам ответственной за программу Анастасии Васильевой, молодежь, устроившая потасовку с перцовыми баллончиками около ТЦ в Ростове, ничего общего с настоящими любителями аниме и участниками фестиваля не имеет.

- Аниме-субкультура - не про разрушение, а про созидание, - отмечает фанат японской культуры. - Анимешники смотрят аниме и, вдохновившись, ставят театрализованные выступления в косплее, поют, танцуют, рисуют. А не то, о чем пишут.

Другой участник японского феста Дмитрий Зарубин тоже очень удивился появившейся в СМИ информации о том, что анимешники якобы устроили стычку.

- Мы просто слегка в шоке от прочитанного, - написал молодой человек корреспонденту «КП — Ростов». - Это движение всегда было очень мирным. И оно в первую очередь - про любовь к японской популярной культуре.

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