Любители японских мультиков из Ростова рассказали, кто такие ЧВК «Редан» и при чем тут аниме

Анимешники решили дать отпор офникам, потому что те их постоянно ущемляли за нестандартный вид. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Информация о скоплении молодежи в Ростове у торгово-развлекательного комплекса на проспекте Нагибина наделала много шума в соцсетях. По словам очевидцев, ребята «залили» друг друга из перцовых баллончиков, а потом убежали от полиции.

Похожая ситуация повторилась и на следующий день. Кто-то из подписчиков отметил, что этих молодых людей объединяет увлечение аниме - о героях со сверхспособностями.

Причем тут мультики, кто такие ЧВК «Редан» и офники, корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" рассказали любители японской культуры.

КТО ТАКИЕ?

Как пояснил преподаватель истории и теории комиксов в одном из ростовских вузов Алексей Иорш, манга- и аниме-сообщество в России очень развито. Оно переводит книги и снимает кино, устраивает тематические фестивали. Но часто между анимешниками и представителями традиционной культуры происходят стычки.

- Первое из известных мне столкновений произошло пять лет назад в Дагестане, когда в результате был отменен фестиваль, проходивший уже несколько раз, - вспоминает комиксист. - От них и пошло закрепившееся за анимешниками слово «нефоры». А сегодня любителей манги притесняют «офники» - компании подростков, склонных к насилию и демонстративно-брутальному поведению. Раньше их называли «гопники».

Ростовский любитель аниме Илья Глазунов считает, что анимешники получили кличку «нефоры» из-за необычных причесок и цвета волос. Они действительно выделяются на фоне серой массы, что нравится далеко не всем.

ЗА ЧТО?

- Буквально три недели назад в среде анимешников появилось движение, которое стало называть себя ЧВК «Редан», - уточнил Глазунов. - Свое название участники субкультуры взяли из аниме «Хантер x Хантер», рассказывающего о поисках мальчиком своего отца. Чтобы отличаться от других, реданцы надели на себя вещи с изображением паука и цифры «4» на спине.

По мнению представителя ростовского аниме-движения, нефоры решили дать публичный отпор офникам, потому что те их постоянно ущемляли за нестандартный внешний вид.

- Анимешников по-тихому избивали и обирали, - соглашается с ним преподаватель комиксов. - В результате те подросли и организовались для защиты.

ПОЮТ, ТАНЦУЮТ, РИСУЮТ

Другого мнения об аниме придерживаются организаторы ростовского мультикультурного фестиваля. Его главные темы - аниме, манга и японская культура. По словам ответственной за программу Анастасии Васильевой, молодежь, устроившая потасовку с перцовыми баллончиками около ТЦ в Ростове, ничего общего с настоящими любителями аниме и участниками фестиваля не имеет.

- Аниме-субкультура - не про разрушение, а про созидание, - отмечает фанат японской культуры. - Анимешники смотрят аниме и, вдохновившись, ставят театрализованные выступления в косплее, поют, танцуют, рисуют. А не то, о чем пишут.

Другой участник японского феста Дмитрий Зарубин тоже очень удивился появившейся в СМИ информации о том, что анимешники якобы устроили стычку.

- Мы просто слегка в шоке от прочитанного, - написал молодой человек корреспонденту «КП — Ростов». - Это движение всегда было очень мирным. И оно в первую очередь - про любовь к японской популярной культуре.

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