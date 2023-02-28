Погода в Ростовской области на март 2023: скачки температуры от -12 до +14 и снег с дождем

Мартовская погода обещает одно - быть непостоянной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростовской области в марте полностью будет соответствовать началу весны на Дону. Непостоянная, капризная, и поначалу с трудом определится — еще зима на дворе или уже все-таки тепло не за горами. Но к концу месяца дончане смогут ощутить дыхание весны. Какой будет погода в марте 2023 читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказала начальник донского гидрометцентра Елена Назарова.

По словам главного синоптика региона, первый весенний месяц в этом году по температурному режиму и количеству осадков не будет выделяться никакими аномалиями.

В первой декаде лучше не убирать из сумки зонт — практически каждый день будет идти дождь или мокрый снег. Температура воздуха по ночам в зависимости от района установится от -1 до +4 градусов, а при прояснениях в первой половине декады столбики термометров покажут до -8. Дневная температура ожидается на уровне от 0 до +7, а по югу в отдельные дни воздух будет прогреваться до +12.

Казалось бы, во второй декаде месяца должно потеплеть, но нет. Все также будет срываться дождь и мокрый снег. Ночью температура будет колебаться от -3 до +2 градусов, а при прояснениях в отдельные ночи стукнет мороз до -12. Но днем и правда потеплеет — в среднем от +5 до +10.

В третьей декаде весна точно утвердится в своих правах на Дону. Столбики термометров постепенно поползут вверх. И ночью уже не ожидается морозов: от +1 до +6, а днем от +9 до +12. В отдельные дни ожидаются дожди.

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