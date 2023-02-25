Ученый ЮНЦ РАН объяснил, почему таяние «ледника Судного дня» не угрожает Ростову-на-Дону

Чтобы затопило Ростов, уровень воды должен подняться на 25-30 метров Фото: Мария ЛЕНЦ

Таяние ледника Туэйтса, по-другому «ледника Судного дня», не угрожает Ростову-на-Дону, Сочи и Санкт-Петербургу. Объемы воды в случае исчезновения мерзлоты окажутся не такими внушительными и опасными. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Олег Степаньян, передает ТАСС.

- Если посчитать объемы ледника и объем Мирового океана, это капля в море. Даже если он растает, это не поднимет уровень Мирового океана на десятки метров. Чтобы затопило Ростов-на-Дону, уровень воды должен подняться на 25-30 метров, - разъяснил Олег Степаньян.

Ученый также сослался на экспертное мнение своего коллеги - президента РАН, академика Геннадия Матишова, который отметил, что Земля к 2050 году подойдет к циклу похолодания, а не потепления. Из этого следует, что резкого влияния на ледник не произойдет. Таяние может растянуться на «десятки тысяч лет».

Олег Степаньян подчеркнул, что современные случаи подтопления прибрежных городов в разных странах не связаны с потеплением и таянием ледников.

Напомним, ранее директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов сообщил, что из-за таяния ледника Туэйтса опасность грозит не только отдельным городам в России, но и целым государствам, расположенным в приморской зоне. Ученый пояснил, что в случае исчезновения мерзлоты уровень воды поднимется примерно на полметра, а если исчезнет и соседний лед, то повышение произойдет сразу на 3 метра.

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