Запасы деликатесного моллюска в Азовском море составили уже 20 млн тонн

Моллюск обживается в Азовском море уже больше 30 лет. Фото: сайт Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»)

В Ростовской области вновь напомнили о распространении съедобного моллюска анадара (Anadara kagoshimensis). Оказалось, что сейчас запасы двустворчатого деликатеса в акватории Азовского моря составляют уже около 20 млн тонн. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

К слову, ранее ученые рассказали «КП - Ростов-на-Дону», что рекомендованные объемы вылова моллюска на 2023 год составляют 1,5 тысячи тонн. К таким выводам пришли на основе многолетних наблюдений за популяцией морского вида-вселенца.

Моллюск обживается в Азовском море уже больше 30 лет. Впервые в небольшом количестве его обнаружили в 1989 году на северном участке Казантипского залива, но уже к 2017 году «пришелец» расплодился почти по всей акватории. По мнению ученых, такое «нашествие» связано с ростом солености Азовского моря.

Напомним, Anadara kagoshimensis - съедобный моллюск. В странах восточной Азии его употребляют для восполнения β-каротина, пектенола А, диатоксантина и других веществ. Антиоксиданты, содержащиеся в моллюске, можно использовать в профилактике и лечении заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове более 70 человек признали пострадавшими по делу о массовом отравлении

Ранее по факту случившегося было возбуждено уголовное дело (подробности)