В Ростове более 70 человек признали пострадавшими по делу о массовом отравлении

Предварительно, во время приготовления пищи использовали некачественное сырье Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области более 70 человек признали потерпевшими по делу о массовом отравлении готовой продукцией. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Известно, что глава федерального СК уже потребовал доклад о ходе расследования в Ростове-на-Дону.

Напомним, ранее сообщалось о 50 пострадавших от некачественной пищи. В связи с этим было возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи уже провели обыски в офисе компании-производителя, были изъяты документы.

Проверку провели также сотрудники управления Роспотребнадзора. Выяснилось, что на предприятии при производстве использовалось сырье, безопасность которого не подтверждали. Кроме того, у сотрудников организации не было медицинских книжек.

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