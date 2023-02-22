Ростов-на-Дону оказался под угрозой из-за таяния «ледника Судного дня»

Растаявший лед поднимет уровень моря на 3 метра Фото: Иван МАКЕЕВ

Таяние «ледника Судного дня» (ледника Туэйтса) может повлиять на жизнь в Ростове-на-Дону, Сочи и Санкт-Петербурге. Эти города пострадают в случае повышения уровня воды, заявил директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов.

Такое мнение ученый представил после выхода в свет статьи в журнале Nature. Группа ученых пришла к выводу, что ледник в Западной Антарктиде «держится буквально на «ногтях» и вот-вот растает.

Руслан Шарафутдинов уверен, окончательно подтаявшая мерзлота прибавит к уровню моря примерно полметра, а если исчезнет и соседний лед, то вода поднимется сразу на 3 метра. При таком повороте событий опасность грозит не только отдельным городам в России, но и целым государствам, расположенным в приморской зоне.

Эксперт считает, что ситуация напрямую связана с повышением температуры воздуха - в среднем за последние 100 лет на Южном полюсе потеплело на 4-9 градусов. Происходящее, отмечает ученый, требует самого серьезного изучения и наблюдения.

- Впрочем и без таяния ледников уровень океана будет немного повышаться. Уже сейчас средний уровень Мирового океана по отношению к 1900 году повысился примерно на 21 см. Ежегодно океан повышается примерно на 3 мм. Это немного, но текущая скорость больше, чем 15 лет назад, - добавил Руслан Шарафутдинов.

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