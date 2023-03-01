«Мне перестало нравиться мое отражение в зеркале»: бодибилдер из Ростова откровенно рассказала о хейтерах и истинных ценителях красоты

за плечами у ростовской бодибилдерши уже 12 соревновательных сезонов, в «копилке» — порядка 50 медалей в 53 турнирах. Фото: Сергей ВЕТЕР.

33-летняя бодибилдер из Ростова Ольга Щербатых в детстве мечтала, что, когда вырастет, обязательно станет учителем или врачом — совсем как ее мама. Однако неожиданно для себя девушка увлеклась профессиональным спортом - очень ее впечатлили те ощущения, которые она испытала во время первых спортивных побед.

В ПЯТЕРКЕ САМЫХ СИЛЬНЫХ В СТРАНЕ

— Первый раз я пришла в тренажерный зал в 2010 году в возрасте 20 лет, — вспоминает женщина. — Тогда мне перестало нравиться мое отражение в зеркале. В то время я весила около 70 килограммов. Пусть при росте в 170 сантиметров это было не столь критично... Но уже появился жирочек там, где его в принципе не должно было быть. А хотелось выглядеть круто! И я сразу влюбилась в силовые тренировки, потому что увидела результат. К концу года я похудела до 60 килограммов, эта картинка меня уже вполне устроила.

Ольга - обладатель около 50 медалей по бодибилдингу. Фото: Сергей ВЕТЕР.

Весной 2011 года Ольга в качестве зрителя съездила на соревнования в Красноярск и там, впечатлившись боди-фитнесом, сказала себе: «Я тоже хочу». Так начались годы «двойной жизни»: с 8:00 до 16:00 ростовчанка работала бухгалтером в офисе, а с 16:00 до 20:00 — тренировалась сама и готовила к соревнованиям других девушек.

На сегодня за плечами у ростовской бодибилдерши уже 12 соревновательных сезонов, в «копилке» — порядка 50 медалей в 53 турнирах.

В июне 2020 года Ольга родила ребенка, а уже через два года, осенью 2022-го, она снова стояла на сцене и получала заслуженные награды: золотые медали на Кубке Черного моря в Анапе и на Чемпионате в Ростове-на-Дону, а также серебряную медаль на Всероссийском фестивале «Самсон-5» в Краснодаре.

По итогам года ростовчанка вошла в пятерку сильнейших девушек России. В офис на должность бухгалтера она решила уже не возвращаться, а устроилась персональным тренером в тренажерном зале.

ЧТО СКАЗАЛИ РОДСТВЕННИКИ И ДИВАННЫЕ КРИТИКИ

Родственники спортсменки сначала искренне не понимали, зачем молодой женщине «все эти железки». Они пугали Ольгу, что та не сможет родить. Но когда дочка стала приносить домой медали и кубки, когда у нее появилась возможность получить звание кандидата в мастера спорта, они уже стали ее поддерживать и восхищаться достижениями.

Силовая тренировка занимает около часа времени. Фото: Сергей ВЕТЕР.

По словам ростовчанки, все мужчины, которые сами занимаются спортом и посещают спортивный зал, тоже очень уважительно относятся к ее увлечению, а теперь уже и работе.

— А те, кто не понимает, что такое спорт, говорят свое «фу», «фи» и «похожа на мужика», — смеется Ольга. — Случается, что негатив исходит от тех парней, у которых не получилось сделать карьеру в бодибилдинге. По большей части, это диванные критики, которые пишут гадости в интернете. А в лицо мне не приходилось слышать неприятных вещей. У всех вызывает восхищение моя работа, со мной консультируются как со специалистом.

Муж всегда поддерживает Ольгу во всех начинаниях. Фото: Дмитрий ВЛАДЛЕР.

Поэтому и со своим будущим супругом Игорем ростовчанка познакомилась как раз в спортивном зале. Муж всегда поддерживает Ольгу во всех начинаниях.

БЫТ — РАБОТА — ТРЕНИРОВКИ

День ростовской спортсменки начинается как у самой обыкновенной женщины. Утром — подъем и приготовление завтрака для всей семьи, после - отвести дочку Машу в детский садик. А дальше - время на персональные прогулки и тренировки.

— Каждый день у меня расписан: что и когда я тренирую, а также сколько шагов мне нужно пройти, — уточняет Ольга. — Но такое жесткое регламентирование начинается только за четыре-пять месяцев до соревнований, во время соревновательной сушки. Силовые тренировки занимают порядка полутора часов, кардио-нагрузка варьируется от 30 минут на эллипсе. В остальное же время — все как у всех: быт, работа и прогулки.

Каждое утро спортсменка отвозит дочку Машу в садик. Фото: Сергей ВЕТЕР.

Во время подготовки к своему самому первому соревнованию спортсменка питалась четко по графику. Сейчас же Ольга — сторонник более гибкого, спокойного подхода к еде, особо жестких рамок у нее нет. А вот ложится спать она всегда пораньше, часов в 10 вечера. И просыпается не раньше 7 часов утра. Такой график ростовчанка советует всем, кому дорого свое здоровье и нужно восстановить силы.

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