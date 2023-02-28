Что изменится в Ростовской области с 1 марта 2023: оплата ЖКУ, ПДД для электросамокатов и справки для водителей

Рассказываем, как изменится жизнь дончан с 1 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области с 1 марта 2023 года начал действовать ряд нововведений. Вносятся коррективы в правила определения нормативов коммунальных услуг, начинают действовать ПДД для самокатов. Кроме того, справка об отсутствии судимости для водителей, занятых в пассажирских перевозках и такси и не только. Рассказываем подробно, как изменится жизнь дончан с 1 марта.

ЖКУ БЕЗ СЧЕТЧИКА - ПО-НОВОМУ

С 1 марта показания со счетчиков ЖКХ будут сниматься по новой системе.

Если до этого расчет показаний потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электричества в домах без общедомовых счетчиков шел по формулам мощности подключенного оборудования и удельных расходов ресурсов, то теперь за основу возьмут метод аналога. Другими словами, будут ориентироваться на показания счетчиков в домах сходной конструкции, расположенных в таких же климатических условиях.

При этом вырасти нормативы могут в тех домах, где нет общедомовых счетчиков, но не в о обязательном порядке — нормативы будут разными в каждом отдельном случае.

Расчет ЖКУ для домов без общедомовых счетчиков изменится. Фото: Даниил ОПАРИН

ПРАВИЛА ДЛЯ САМОКАТОВ

С 1 марта вводится понятие «средств индивидуальной мобильности» - СИМ. К нем будут относить транспорт с одним или несколькими колесами, «предназначенные для индивидуального передвижения при помощи двигателя». Это электросамокаты, моноциклы, сегвеи, электроскейтборды, гироскутеры и другие.

Для них разработаны спецправила дорожного движения. Они разнятся от возраста того, кто управляет СИМ. Разъясняется, кто будет двигаться по обочине, кто - по велодорожке, а кому можно будет ехать и по тротуару.

Есть и ограничения по скорости — до 25 километров в час, и по массе агрегата — не более 35 килограммов. Поправки предусматривают движение на электросамокатах по велодорожкам и тротуарам. Водители старше 14 лет и с транспортом тяжелее 35 кило смогут выезжать на правую обочину и ехать со скоростью до 60 километров в час, но только если электросамокат оборудован тормозной системой, имеет красный задний фонарь и переднюю фару.

Введены новые правила для тех, кто ездит на электросамокате. Фото: Яна АСТАХОВА

Кстати, появятся и новые дорожные знаки, запрещающие движение на электросамокатах. На тротуарах и в пешеходных зонах приоритет будет за пешеходами. Однако при пересечении велодорожки они должны будут уступить тем, кто едет.

ПРОВЕРКА ВОДИТЕЛЕЙ НА АЛКОГОЛЬ

Сегодня вступил в силу новый порядок проверки водителей на алкогольное опьянение. Главное нововведение — освидетельствование стало возможным без понятых, но с видеозаписью. Основанием для проверки может стать характерный запах изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, изменение цвета кожи лица и поведение, которое не соответствует обстановке.

Если «продувка» на алкотестере утвержденного типа покажет концентрацию от 0,16 промилле спирта, то водителя посчитают пьяным.

Для проверки водителя на трезвость в отсутствие понятых достаточно теперь видеозаписи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОВЫШЕНИЕ АКЦИЗОВ НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

С 1 марта повысились акцизы на табачные изделия и жидкости для электронных сигарет. До конца года они вырастут на 2 процента — с 2552 рублей до 2603 рублей за тысячу штук плюс 16 процентов к расчетной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук.

Что касается жидкостей для электронных сигарет, то 1 килограмм подорожает с 7839 рублей до 8669.

РАБОТА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

С марта начнет действовать блок изменений по работе с персональными данными. Он касается вопросов Роскомнадзора, порядка уничтожения трансграничной передачи данных и оценки степени вреда в случае утечки информации.

Данные об инцидентах о случайной передаче персональных данных в Сети, их предоставлению, распространению и доступе к ним будет направляться в федеральный орган исполнительной власти.

Также начнут работать новые требования к уничтожению персональных данных. Юрлицо обязуется удалить сведения о человеке по первому его требованию, составить об этом акт и загрузить информацию из журнала регистрации — электронные акты будут равнозначны бумажным, и хранить их нужно будет три года.

По запросу сотрудника работодатель будет обязан удалить данные о нем. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Работодатель должен уничтожать данные по требованию сотрудника за семь дней, при выявлении утечки — за 10 дней, а в других случаях — за 30 дней. Если же по каким-то причинам в эти сроки уничтожить информацию нельзя, ее нужно заблокировать и в течение шести месяцев - удалить. За нарушение грозит штраф до 90 тысяч рублей для юридических лиц, до 40 тысяч — для индивидуальных предпринимателей и до 20 тысяч для должностных лиц.

СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Теперь для водителей, которые занимаются пассажирскими перевозками — работают в легковых такси, водят автобусы, трамваи, троллейбусы и внеуличный транспорт — обязательна справка об отсутствии судимости. Речь идет о случаях неснятой или непогашенной судимости или преследования за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также аналогичные по законам других стран.

При приеме на работу у водителей уже сейчас начнут требовать такую справку. Действующие же сотрудники должны показать ее начальству до 1 сентября.

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