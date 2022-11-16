Как в ростовской школе освобождали заложников 29 лет назад. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В этом году исполняется 29 лет с того момента, как в ростовской школе № 25 произошел захват заложников. За спецоперацией по освобождению учеников, казалось, тогда следила вся страна. Это был первый теракт с захватом заложников в новейшей истории нашей страны.

И только сейчас тогдашний начальник УВД Ростовской области Михаил Фетисов, который предложил себя обменять на заложников, согласился рассказать то, что осталось за кадром.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На дворе - 23 декабря 1993 года. Ученики 9 класса ростовской школы № 25, что на площади Ленина, находились на уроке. Как вдруг в класс ворвались какие-то мужчины в черных масках с автоматами и приказали всем направляться к выходу. Поначалу, никто из детей не испугался, даже хихикали. Подумали, что это розыгрыш. Ведь скоро Новый год. Вдруг кто-то решил вместо Дедов Морозов поиграть в бандитов…

Только сейчас Михаил Фетисов согласился рассказать то, что осталось за кадром. Фото: Лейла МИРИШОВА

Однако автоматная очередь, выпущенная одним из визитеров в потолок класса, ясно дала понять: не розыгрыш, а страшная реальность. Перепуганные ребята и их учительница направились к выходу из школы. Там их загнали в «ПАЗик», стоявший у самых дверей, и отвезли на задний двор школы. Оттуда и начались переговоры налетчиков с правоохранителями.

Надо сказать, что пока спускались из класса к выходу, некоторым ученикам удалось «затеряться» в коридорах и других помещениях школы. В итоге, в автобусе террористов оказались 16 человек – 15 учеников и учительница.

«В РОСТОВЕ – ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ»

- Это было сложное для нашей страны время. И для силовых структур, в частности. Многое претерпевало изменения. Шли реорганизации.

- Однако, МВД в тот период все-таки, несмотря ни на что, оставалось относительно стабильным оплотом на фоне всего происходящего. Мы создали ОМОН, СОБР, техническую разведку. Сохраняли традиции, - вспоминает генерал Фетисов.

Поэтому и вышло так, что именно ему в той сложной ситуации выпало руководить штабом. А события развивались стремительно.

- У нас было совещание в прокуратуре, которая тогда вместе с судом размещались в Доме правосудия. И тут прокурору Альберту Посиделову поступает звонок. Спрашивают меня. Объясняют: мол, так и так, в Ростове – захват заложников! Выезжаю немедленно, - рассказывает Михаил Григорьевич.

А там уже район оцепили сотрудники ГАИ. Возле школы стояли подчиненные, заместители. Из вводных: неизвестные ворвались в школу, захватили детей и учительницу, удерживают их в автобусе ПАЗ, отъехавшим на спортивную площадку школы и требуют отвезти их в аэропорт, собираются улетать.

«НЕ ПОДХОДИ: ЗАСТРЕЛЮ!»

- Кто-то уже говорил со злоумышленниками? Какие требования они выдвигают? – помню, спросил я. - А в ответ услышал: «Нет. Они кричат, никого к себе не подпускают. Говорят, что будут стрелять».

Тогда Фетисов принимает решение отправиться к автобусу.

- Подхожу. Из автобуса бандит кричит: «Не подходи, застрелю!». Я продолжаю идти. Спрашиваю его: «Для чего ты захватил детей? Что ты хочешь? - рассказывает генерал. И подошел к самому автобусу. Глаз – наметан. Увидел, что водитель «ПАЗа» сидит ни жив ни мертв, опустил голову, вцепился в руль и боится пошевелиться. Значит: не из их банды (позже так и оказалось, - прим. автр.).

А тем временем окна «ПАЗика» были зашторены. Но Фетисов услышал доносящиеся из салона голоса детей. Бандит, почему-то назвавшийся «Казаком», заявил, что он и его сообщники якобы больны СПИДом и им необходимо лечение за границей.

Поэтому, чтобы улететь, требуют отвезти их на военный аэродром и предоставить борт. Якобы для лечения бандитов уже ждут где-то в другой стране… Тогда они отпустят заложников

«МЫ ВСЕ БОЛЬНЫ СПИДОМ»

Фетисов вспоминает: главарь банды вел себя грубо и вызывающе. Очень нервничал, кричал. Говорил с акцентом. Постоянно грозился, что будет стрелять. Требовал исполнить его требования немедленно. Но генерал спокойно объяснил: вопрос очень сложный - нужно рассчитать, сколько требуется топлива до места назначения, обеспечить воздушный коридор, документы…

Михаил Григорьевич понимал, что время сейчас работает на оперативников. И нужно постараться потянуть его, постараться как можно больше выведать о личностях злоумышленников.

- Везите нас на военный аэродром! Там дальше будем разговаривать, - заявил бандит.

- Я начальник УВД, - сказал ему Фетисов. Но «Казак» только закричал: какой ты начальник, если не в форме! (в тот день Фетисов был одет по «гражданке», - прим. авт.). И генералу стало очевидно: бандиты - не из местных, ведь его в Ростовской области знали - в тот период он довольно часто появлялся на экранах телевизоров – в новостных сюжетах о событиях.

«Я ПОНЯЛ, ЧТО ОНИ ЗАЛЕТНЫЕ»

- Я понял, что они – залетные, - вспоминает Михаил Григорьевич. - Разговор продолжался еще несколько минут на повышенных тонах. Решено было выдвигаться на военный аэродром. Я повернулся и пошел обратно. А он все грозил автоматом и кричал, что если что, немедленно начнет стрелять. До сих пор помню это неприятное ощущение, когда шел от автобуса, а по спине шел такой легкий холодок от напряжения.

Генерал дал команду, везти этот «ПАЗик» на военный аэродром самым длинным маршрутом. Сопровождать его на самых низких скоростях. Нужно было тянуть время, чтобы подготовиться к дальнейшим событиям и попытаться на основе добытой информации установить личности бандитов, их родственников и знакомых.

Именно Михаилу Фетисову (в центре) в той сложной ситуации выпало руководить штабом. А события развивались стремительно. Фото: Личный архив героя публикации

В срочном порядке проверялись все милицейские учеты, картотеки, ростовские гостиницы, в которых накануне могли остановиться подозрительные приезжие.

- По прибытию на военный аэродром, поставили «ПАЗ» на самую дальнюю стоянку. Подтянули туда наш СОБР. И продолжили переговоры, - вспоминает Михаил Фетисов.

ГЛАВАРЬ ПОТРЕБОВАЛ КОФЕ

Генерал снова твердым шагом направился к автобусу с заложниками. Главарь бандитов, наконец, поверил, что с ним говорит начальник ростовского главка МВД. Фетисов предложил бандитам отпустить детей в обмен на то, что он и сотрудники из числа его коллег станут у них заложниками. Но главарь это предложение категорически отверг.

Бандиты разрешили принести детям воду, еду и теплые одеяла. Отпустили одну девочку, которая плохо себя чувствовала, и снова потребовали заправленный топливом новый вертолет. И, пока ни слова о том, куда именно собираются лететь, ни слова о деньгах… Зато, главарь требовал себе кофе и заявлял, что якобы в одной из сумок у его сообщников находится бомба.

Фетисова в Ростовской области знали - в тот период он довольно часто появлялся на экранах телевизоров. Фото: Личный архив героя публикации

Личности злоумышленников установить не получалось. Уже потом после их задержания выяснится: они, и, правда, были залетные. Главарем оказался ранее трижды судимый уроженец города Хасавюрт. В его банде были два студента из Ташкента и бывший штурман дальней авиации. Еще один участник банды помог им приобрести оружие. А другой сообщник должен был ждать всю «компанию» в условленном заранее месте высадки вертолета, которую главарь до последнего держал в тайне.

«НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»

- Принимаем решение, какой брать вертолет, - продолжает генерал. - Принимать участие в операции вызываются два наших летчика – Валентин Падалка и Владимир Степанов. Запомнился мне очень последний – такой молодой, подтянутый, смелый. Сказал мне, «командир», не волнуйтесь, все будет хорошо.

Мы решили сделать в вертолете «закладку» с оружием и разместить там одного из наших СОБРовцев – для дальнейших действий по задержанию бандитов. Но от этого плана пришлось отказаться. Стало известно: в банде есть бывший вертолетчик, который прекрасно знает все потайные места на борту и мгновенно найдет, все, что мы там припрятали.

Фетисов вспоминает: первоначально был решено «снять» главаря и его приспешников снайперским выстрелом в момент, когда бандиты с заложниками будут из «ПАЗика» пересаживаться в вертолет. Но злодеи очень плотно подогнали автомобиль к вертолету и переходили в него, фактически, прикрываясь детьми. Риск был не оправдан. Генерал не стал отдавать приказ стрелять.

РАЗБРОСАЛ ДЕНЬГИ НАД АЭРОДРОМОМ МАХАЧКАЛЫ

Отпустив часть заложников, и сказав, что в вертолете им нужны два пилота, главарь и его сообщники улетели в Минеральные Воды. И уже там, в местном аэропорту, стали вести дальнейшие переговоры с правоохранительными органами и представителем тогдашнего губернатора Ростовской области Чуба – Валентиной Петренко.

Кадры у той самой школы почти три десятка лет назад. Фото: Личный архив героя публикации

Бандит потребовал выкуп у государства за находившихся в вертолете детей, учительницу и водителя автобуса – 10 миллионов долларов, которые ему в итоге привезли. Тогда террористы освободили оставшихся ребят и учительницу. После чего улетели.

Все это время пилоты-ростовчане были с террористами лицом к лицу, но вели себя очень мужественно.

По официальной версии, финальную точку высадки пилотам должен был указать штурман, который входил в банду. Но, он якобы ошибся и неверно указал ее ростовским пилотам на карте. В результате, прилетели не туда.

Главарь планировал с деньгами высадиться в точке возле родного Хасавюрта, где его должен был ждать на машине сообщник. Но пилоты в итоге высадили бандитов в окрестностях Махачкалы. И указали правоохранителям точку высадки.

Двое из террористов были задержаны там. А сам главарь с еще одним сообщником – через несколько часов на окраине Махачкалы. При задержанных была обнаружена часть денег. Еще несколько сотен тысяч долларов - в вертолете. Часть главарь разбросал над аэропортом. Судьба еще 600 тысяч долларов так и осталась неизвестной.

РАССТРЕЛ ЗАМЕНИЛИ НА 15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Суд приговорил главаря банды к исключительной мере наказания – расстрелу, но потом заменил его на 15 лет лишения свободы. Его сообщники были осуждены на сроки от 11 до 15 лет. Бывший штурман скончался в колонии.

- Любопытна судьба его сообщника - того самого, который так и не дождался бандитов в условленном месте, - вспоминает Фетисов. - Он был объявлен в розыск. А попался спустя много лет, в 2005 году в Минеральных Водах за другое преступление. Взял у знакомого деньги, не вернул, тот обратился в полицию, где возбудили дело о мошенничестве. Во время задержания оказалось, он жил по другим документам. Возьми и похвастайся: мол, вы хоть знаете, кто перед вами сидит – я один из тех, кто был в громком деле с захватом заложников в Ростове и вертолетом. В итоге ему был вынесен приговор – 10 лет лишения свободы.

А вот пилоты Валентин Падалка и Владимир Степанов за проявленное мужество были удостоены звания «Героев России».

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Самолет до Лондона и 500 тысяч долларов»

Через год после этой истории, в марте 1994 году, Михаилу Фетисову с коллегами из другого ведомства пришлось вновь руководить операцией по освобождению заложников, в ростовском аэропорту. Это был первый захват заложников, но уже на территории Украины.

Тогда 34-летний забойщик шахты пришел в детский сад «Теремок» города Суходольск с тремя килограммами тротила и взял в заложники сотрудников и воспитанников младшей группы. Он потребовал самолет до Лондона и 500 тысяч долларов, но потом решил лететь в США и увеличил сумму до одного миллиона.

Михаил Григорьевич предложил себя обменять на заложников. Фото: Личный архив героя публикации

Поскольку у Луганского аэропорта тогда не было статуса международного, решил отправиться в Ростов-на-Дону. На автомобиле скорой помощи, прихватив с собой воспитательницу и двоих детей, и назвался чужим именем. Сначала попытались провести операцию по освобождению заложников на трассе. Но тоже не стали рисковать и стрелять.

- Я тогда был в милицейской форме, - вспоминает Фетисов. - Подхожу к его машине на трассе. Спрашиваю, какие у него требования. Смотрю, а у него во рту провод, который уходит под одежду к прикрепленному на теле взрывному устройству. Мы тогда думали, что он тоже из той банды. Что потребует отпустить главаря, захватившего заложников в школе. Но это оказалось не так. Он потребовал самолет и перелет за рубеж.

В ростовском аэропорту был подготовлен самолет Ту-134. Группа захвата была замаскирована под членов экипажа. Захват произвели, когда преступник по трапу поднялся с заложниками в салон. Один из переодетых правоохранителей выхватил у него ребенка, а другой по фамилии Рыбакин (он был в форме пилота, - прим. авт.) нанес мощный удар террористу по голове, от чего тот вылетел и упал на трап. Трап тут же отъехал от самолета. Но когда бомбу сняли с закованного в наручники преступника, оказалось, что он просто забыл туда вставить детонатор. Его признали невменяемым и направили на лечение.

СПРАВКА «КП»

Михаил Григорьевич Фетисов – генерал-лейтенант милиции в отставке. Родился в семье шахтера в хуторе Сидоровка Октябрьского района Ростовской области, ныне расположенном в черте города Шахты.

Службу начинал простым участковым милиции. Служил в армии. Затем более 20 лет проработал в уголовном розыске города Шахты, затем - в Управлении внутренних дел Ростовской области. С 1990 по 1999 годы был начальником УВД Ростовской области.

Был непосредственным участником задержания маньяка Чикатило: отдал приказ о его задержании. В снятом в США в 1995 году фильме «Гражданин Х» о поисках и задержании Чикатило, Михаила Фетисова сыграл известный актер Дональд Сазерленд.

М.Г. Фетисов награжден орденом «За личное мужество», проявленное при задержании заложников и террориста. Орденом Почета, орденом Дружбы и другими наградами.

Один из сыновей М.Г. Фетисова пошел по стопам отца, возглавив в июне 2013 года УМВД города Шахты.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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