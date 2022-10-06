«Время такое - показывает, кто есть кто»: Про спецназ, воспитание и почему плечо друга надежнее бронежилета, рассказал ветеран ростовского СОБРа

Ветеран признается, спецназовское братство, порой, крепче кровного. Фото: Александр КОЦ

Понятия честь и любовь к Родине сейчас звучат с новой силой и все чаще. О том, как нужно воспитывать сыновей, что такое настоящее спецназовское братство и почему плечо друга, порой, надежнее, чем бронежилет, говорили в эфире передачи «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда - Ростов» (89.8 FM) с ветераном ростовского СОБРа, участником спецопераций вошедших в историю нашей страны Евгением Лисицыным.

ПРО РОМАНТИКУ И ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

- Спецназ – подразделения, выполняющие самые сложные и ответственные задачи. Но не каждый годен к такой службе. Расскажите, как вы туда попали?

- Для мальчишек очень важен пример перед глазами. Он сыграл свою роль и в моей жизни, ведь в нашей семье все мужчины – и по линии отца, и по линии мамы были, в основном, кадровыми офицерами. И я себя видел только на службе.

Конечно, в юности у меня, как и у каждого парня с этим были связаны и романтические представления, и восхищение формой. Но насколько это все тяжело и сложно, понимаешь, уже когда служишь. Это испытание на прочность не только твоих физических качеств, но в большей степени – морально-волевых.

После окончания школы в 1990 году я поступил в военное училище. В 17 лет принял военную присягу, надел погоны курсанта Ленинградского училища внутренних войск, так оно тогда называлось. И с этого, собственно говоря, моя служба и началась. Потом - спецвзвод 49-го оперативного полка в северной столице, далее - Ростовский СОБР и выполнение задач в составе этого подразделения, выезды на задания и командировки.

Присягу я принимал еще во время Советского Союза, и это событие, пожалуй, было одним из самых важных в моей жизни.

Гость студии - ветеран ростовского СОБРа Евгений Лисицын. Фото: Кристина Круговых

"ИНАЧЕ, ЧЕМ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ"

- Вы прошли «горячие точки», участвовали в контртеррористических операциях. Расскажите о спецназовском братстве.

- Сама наша служба и те задачи, которые ставятся перед нами, подразумевают дружный сплоченный коллектив: иначе просто нельзя.

Там, на задании, все происходит несколько иначе, чем в обычной жизни. Упрощается, концентрируется, проявляются все истинные человеческие качества. И становиться ясным: кто есть кто. Есть слова из песни: «Чем ближе к смерти, тем чище люди». И мой опыт показал - это верно. Бывает, обычный мальчишка вовсе не киношно-брутального склада, а в решающую минуту проявляет настоящий героизм и совершает подвиг. Я видел эти случаи и не раз.

Вообще, армейское спецназовское братство рождается в ежедневных испытаниях. Если вы прошли с товарищами бок о бок и жару, и холод, делили все поровну – и воду, и патроны, спали на мерзлой земле, перевязывали раны, готовы были друг друга в любой момент закрыть собой, то такой человек тебе больше, чем брат – он твой боевой товарищ.

КАК ОСВОБОЖДАЛИ ЗАЛОЖНИКОВ

- В декабре 1993 года Ростовский СОБР принимал участие в спасении заложников, которыми стали ученики 25-й ростовской гимназии и их учительница. И это, пожалуй, был первый террористический акт в новейшей истории нашей страны...

- Задача была спасти всех заложников, задержать или ликвидировать всех террористов. Это была очень сложная операция.

Ведь сам захват был осуществлен очень профессионально. Преступники готовились к нему очень тщательно, продумывали каждый шаг. Чтобы провести освобождение потребовалось много времени и очень серьезная подготовка.

Велись напряженные переговоры с бандитами. Они все время меняли условия: требовали 10 миллионов долларов и вертолет. Постоянно приходилось корректировать и сам ход операции. Переговоры с ними в Ростовском аэропорту об освобождении заложников вели первые лица Ростовской области и силовых структур...

Самый сильный след в сердце Евгения Лисицына оставила операция по освобождению заложников в школе Беслана в 2004 году, которую провели его коллеги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На тот момент еще не было опыта подобного опыта освобождения заложников?

- Наш командир Вячеслав Иванович Мартынюк, который, к сожалению, несколько лет назад покинул этот мир, был очень опытным и дальновидным. Именно с ним мы готовили все возможные варианты для подобного рода ситуаций. Поэтому все алгоритмы уже были нам не просто известны, а отработаны. И мы были готовы применить любой из возможных, соответственно данному моменту.

"МЫ ДЕЛАЕМ ОБЩЕЕ ДЕЛО"

- От действий переговорщиков и ваших зависели жизнь 16 человек…

- Было двоякое чувство. В любую секунду мы были готовы к задержанию и уничтожению бандитов. Но, в то же время, было понятно, что переговоры, и освобождение заложников в их результате – это наилучший выход их той ситуации. Потому что при проведении силовой спецоперации риск, конечно, повышается. Но освобождение заложников в результате переговоров – это все-таки считается высшим пилотажем.

- А ваших лиц, получается, никто не знает. Вы всегда работаете в «балаклавах»...

- Для нас важно в такие моменты понимание, что мы делаем одно общее дело, что наша работа необходима государству и близким тех, кого взяли в заложники.

- Была ли какая-то из спецоперация, которая оставила самый сильный след в сердце?

- Наверное, сейчас я хотел бы сказать о наших товарищах, принимавших участие в освобождении заложников в школе Беслана в 2004 году. Тогда десять сотрудников «Альфы» и «Вымпела» погибли, выполняя свой долг и спасая детей. Это был массовый героический подвиг офицеров спецназа. И одна из самых тяжелый и трагичных страниц истории. Светлая им память.

К службе в спецназе нужно готовиться еще со школьной скамьи, уверен гость радио "КП". Фото: Александр КОЦ

"СЕМЬЯМ - ТЯЖЕЛЕЕ"

- Вы ведь сегодня тоже следите за ходом специальной военной операции. Что скажете об этом?

- В такие времена очень быстро взрослеют и очень быстро учатся всему даже те, кто раньше не имел каких-то особых военных навыков: от этого зависит и твоя жизнь, и жизни товарищей, и выполнение поставленной задачи.

Каждый день там - уже подвиг. А наши ребята достойны и уважения, и наград. И задачу свою они выполнят. Самое главное - чтобы мы это здесь все понимали и поддерживали их. Это важно.

Я знаю очень многих людей, которые сегодня занимаются волонтерской деятельностью и оказывают необходимую помощь и поддержку нашим бойцам, при этом никак не афишируя свои поступки и не называя имен. Главное – то, что они вносят свой вклад в наше общее дело. От сердца. От души. Спасибо им и низкий поклон. Сегодня время такое: показывает, кто есть кто. И многое становится проще и честней.

- Значит, важно чувствовать и то, что тебя ждут?

- Совершенно верно. Человек, который надел погоны и служит, должен чувствовать и быть уверен в том, что его любят и ждут. И, зная это, легче переносить все тяготы и трудности и выполнять задачи, которые страна поставила перед тобой.

На задании, там, куда тебя направили, организм по-другому перестраивается, включаются все механизмы, направленные на то, что должно выполнить. И время течет по-другому.

Поэтому, наверное, ждать даже сложнее, чем нам выполнять задачу. Бывало, когда мы в командировке, близким приходила информация, разная и, порой, неподтвержденная. Но когда отряд возвращался без потерь, знаете как они встречают? Это надо видеть! Чувствуется, чего им это стоило, как ждали и переживали. Но то, что они пережили – это знают только они. Поэтому – огромное уважение и спасибо семьям бойцов. Низкий им поклон.

"БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ"

- Сегодня ваш Фонд ветеранов спецназа «Дмитрий Донской», президентом которого вы являетесь, делает много и для воспитания подрастающего поколения...

- Он объединяет ветеранов подразделений различных силовых структур. Мы стараемся вести системную работу с молодежью. Проводим уроки мужества в школах, открываем парты героев, рассказываем о награжденных Орденами Мужества товарищах, о спецоперациях, в которых участвовали...

И хочу сказать: у нас подрастает хорошее поколение. А плохих-то, впрочем, никогда и не было. Просто сегодня нужно уделять чуть больше внимания воспитанию детей и подростков. Стараться быть с ними честными и откровенными. Это важно.

- Мальчишки часто задают вам вопрос о том, как попасть в спецназ?

- Очень часто. И я всегда говорю им о том, что это сложно. Не все могут через это пройти и тем более, посвятить этому всю жизнь. Поэтому готовить себя к этому нужно и морально, и физически уже сейчас, со школьной скамьи.

- Какое напутствие вы, обладатель крапового берета, дадите тем, кто сегодня выполняет задачи в зоне СВО?

- Достойно пройти все испытания, обратиться к Богу и с честью выполнить все поставленные задачи.

СЛУШАЙТЕ ПОДКАСТ Евгений Лисицын: мы родом из спецназа

Поговорили с ветераном ростовского СОБРа, обладателем крапового берета, президентом Фонда ветеранов спецназа «Дмитрий Донской» Евгением Лисицыным о том, что такое настоящее спецназовское братство, как нужно воспитывать сыновей и почему бойцу важно знать, что его возвращения очень ждут (слушать подкаст)

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