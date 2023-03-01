«Перечислила более 12 миллионов за ремонт»: задержана глава бюро медико-социальной экспертизы Ростовской области

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали главу «Главного бюро медико-социальной экспертизы Ростовской области». Руководителя подозревают в превышении должностных полномочий.

Факт обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Правоохранители считают, что 48-летняя глава бюро в 2017 году заключила с подрядчиком контракты на ремонт нескольких ведомственных зданий.

Когда срок работ подошел к концу, она подписала документы об их приемке и стоимости. На основании этих бумаг исполнителю перечислили 12 млн 858 тысяч рублей. При этом, по версии полиции, факт выполнения ремонта и его результат не проверяли. Проверка показала, что ведомство до сих пор не использует одно из зданий, на которые выделялись бюджетные средства.

Материалы проверки поступили в региональное управление СКР. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело.

— Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — прокомментировали в следственном управлении.

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Об этом сообщили в региональном СУ СК. (Подробности)