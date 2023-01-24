В Ростовской области экс-начальника колонии осудили за превышение полномочий и изготовление оружия

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области бывшего начальника исправительной колонии осудили за превышение должностных полномочий и причинение имущественного ущерба. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.
Следствие и суд установили, что мужчина с 2021 по 2022 год пользовался служебным положением. Он заставил несколько осужденных изготавливать холодное оружие. За это время они сделали порядка 30 экземпляров.
Бывший начальник организовал на территории ИК производство и продажу сувениров. За эту работу он получил от заказчика около 375 тысяч рублей. При этом, на счет режимного учреждения внес только малую часть денег. Остальное он оставил для своих нужд.
- Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в ведомстве.
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