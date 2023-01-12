В Ростовской области экс-начальник колонии открыл нелегальный цех по производству оружия

Первое слушание должно состояться 24 января этого года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за организацию изготовления холодного оружия перед законом ответит бывший начальник одной из исправительных колоний. Уголовное дело в 2023 году приняли к рассмотрению в Усть-Донецком районном суде.

Известно, что материалы, поступившие от следователей, в инстанции зарегистрировали 9 января. На следующий день после этого всю документацию передали на судье. Первое слушание должно состояться уже 24 января этого года.

По данным следствия, экс-руководитель исправительного учреждения поставил на поток производство стилетов и шашек. Предполагается, что задержанный также поставлял своим «рабочим» все необходимое сырье.

Известно, что во время обыска сотрудники УФСБ нашли доказательства, подтверждающие нелегальную деятельность - 39 предметов, часть из которых были признаны холодным оружием.

Расследование начали весной 2022 года. Уголовное дело было возбуждено по трем статьям: «Незаконное изготовление оружия», «Превышение должностных полномочий» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана. Подозреваемому сейчас грозит тюремный срок.

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