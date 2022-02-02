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Общество2 февраля 2022 8:50

В Ростовской области следователи завели дело на начальника колонии, заподозрив его в растрате имущества

Сумма ущерба составила больше миллиона рублей
Анна ШИЛЯЕВА
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Руководителя колонии подозревают в растрате имущества

Руководителя колонии подозревают в растрате имущества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону руководитель одной из исправительных колоний оказался в поле зрения следователей, сообщается на сайте регионального следкома. Его подозревают в растрате казенного имущества.

По версии следствия, в период с декабря прошлого года по январь 2022 года мужчина похитил из колонии имущество и продал его. Сумма ущерба составила 1 миллион 300 тысяч рублей.

- Исправительному учреждению причинен имущественный ущерб в особо крупном размере. В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

По уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В отношении мужчины завели дело по статье «Присвоение или растрата». Если в суде вину фигуранта признают, он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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