«Отправить мышку в Крым и подружиться со злой собакой – легко!»: как перевез тысячи животных, рассказал зоотаксист из Ростова

Дмитрий говорит, что за время работы зоотаксистом у него накопилось много историй. Фото предоставлено героем публикации.

Ростовчанин Дмитрий Новоженин занимается необычным и любимым делом – перевозкой животных. Начинал с того, что просто возил по городу собак и котиков.

- Идею стать зоотаксистом подсмотрел в Москве, решил попробовать это дело в Ростове, - вспоминает мужчина.

«ПАССАЖИРКА СТАЛА МНОГОДЕТНОЙ МАМОЙ!»

По словам ростовчанина, какие только приключения не случались в его машине в то время.

- Однажды вез к акушеру-ветеринару собачку, которая должна была вот-вот родить. Пока доехали до адреса, пассажирка стала мамой, причем многодетной! Прямо в салоне на свет появились сразу три щенка, - улыбается Дмитрий.

Ростовчанин говорит, что юлагодаря работе стал лучше понимать животных, особенно собак. Фото героя публикации.

А однажды довелось спасать кошку, страдающую редким заболеванием.

- Хозяйка животного жила в Лос-Анджелесе, а кошка – с ее мамой в Ростове. Телефонный звонок этой женщины разбудил меня среди ночи. Она слезно просила спасти кошку, у которой к тому моменту уже было несколько операций. Кошечка была очень старой и очень больной, а еще — безумно любимой. Так вот, хозяйка просила прямо среди ночи отвезти любимицу в Москву. Животному требовалось перелить кровь, а в Ростове этого не делали. Я не смог отказать. Тогда узнал, что за лечение кошки можно отдать 300 тысяч рублей, - продолжает бизнесмен.

К слову, сам Дмитрий за ту поездку заработал около 30 тысяч рублей.

И ДАЖЕ МОРСКИЕ СВИНКИ

Дальше - больше: ростовчане просили доставить питомца в Москву или в Санкт-Петербург, а после - география стала расширяться.

По словам Дмитрия, основные пассажиры – кошки и собаки. Но есть и хомячки, и морские свинки, и ящерки, и мышки. Доводилось перевозить и обезьянок–игрунков, а еще - геконов, хамелеонов и коз!

Обычно люди хотят заказать транспорт для кошки или собаки, но бывают и такие пассазжиры. Фото героя публикации.

- Не беру беременных клиентов, - улыбается зоотаксист. - Мало ли, что может произойти на маршруте. Могу отказать в перевозке агрессоров. К примеру, если попадется злобный пес, который к себе никого не подпускает, то, конечно, ни за какие деньги такого не повезу.

И есть одно правило по поводу корма: каждый хозяин дает нам в поездку то, что потом будет есть питомец. Это делается не в целях экономии, а ради безопасности зверей: я же не знаю, вдруг у кого-нибудь аллергия на тот или иной продукт.

БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ ЖИВОТНЫХ

По словам мужчины, ценообразование зависит от нескольких факторов: расстояние, наполняемость авто и вид животного.

- К примеру, билет для мышки из Ростова в Крым может стоить тысячи полторы, а для игрунка — шесть - семь, потому что и сама обезьянка стоит тысяч 200 — 300, и в плане финансов ответственности за нее больше, - поясняет собеседник. - Да и не все можно измерить деньгами.

На сегодняшний день Дмитрий, перевез больше тысячи животных и даже научился понимать их. По его словам, работа дарит непередаваемые эмоции.

Сейчас мужчина мечтает организовать авиаперевозки зверей. Фото героя публикации.

- Только взглянув на песика, понимаю, стоит ли ждать от него сюрпризов или повезу вполне адекватного товарища, - продолжает собеседник. - Был случай, когда пожилая пара попросила меня доставить их пса в другой город. При этом они предупредили, что собака агрессивная. Когда я увидел животное и его хозяев, то сразу понял, что супруги почему-то побаиваются питомца. А он, к слову, и сам был трусоват. Я быстро нашел подход к собаке.

Какого же было удивление мужа и жены, когда они увидели, что их Барбос со мной заигрывает, ластится и виляет хвостом. Так что, иногда чувствую животных даже лучше, чем их собственные хозяева.

Клетки устанавливают в три яруса. Фото героя публикации.

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