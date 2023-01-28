«Кони съели все»: как за девять часов ростовчане спасли от голода 11 лошадей

Лошадки из Мариуполя находятся под опекой у ростовчан.Фото: официальная группа сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

Ростовские активисты сообщества "Неравнодушные", которые помогают жителям Мариуполя, взяли под опеку лошадок, проживающих в этом хоть и изувеченном, но уже возрождающемся городе. С хозяйкой конюшни ростовчане познакомились несколько месяцев назад. Тогда животные буквально голодали, впрочем, и их хозяйка перебивалась с хлеба на воду.

ОТ ГОЛОДА ГРЫЗЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДПОРКИ

Жительница Мариуполя рассказала ростовчанам, что когда были обстрелы, снаряд попал в кровлю конюшни. Все 11 лошадей чудом выжили, но некоторые оказались контужены.

А еще женщина призналась, что скакунам несладко приходится и после того, как закончились обстрелы. Слабым и изможденным животным был нужен корм, а его просто неоткуда было взять. Дошло до того, что лошадки грызли деревянные подпорки.

- В этот момент и произошло наше знакомство. Мы сразу же взяли конюшню под опеку. Уже через несколько дней лошадкам с Дона привезли корм. С тех пор так и помогаем им, - говорят волонтеры.

ЛОШАДИ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ ПЕРЕЖИТЬ СТРЕСС

К слову, все 11 лошадок уже окрепли, набрались сил и сейчас помогают детям, испытывающим проблемы с психикой после пережитых ужасов.

- Хозяйка конюшни организовывает бесплатные занятия для детей Мариуполя. Общение с большим и умным животным сглаживает нелегкие воспоминания и дарит много положительных эмоций. Для ребят это очень важно, лошади помогают справиться с последствиями стресса, - продолжают активисты.

А недавно волонтеры получили от хозяйки лошадок сообщение.

- Кони съели все, - писала она.

Женщина призналась активистам, что ей сейчас просто неоткуда взять 35 тысяч рублей на овес для питомцев.

ДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

Ростовчане сразу откликнулись на призыв о помощи. Волонтеры в своих группах объявили сбор средств для мариупольских лошадок.

- А через девять часов у нас была сумма в 37 тысяч рублей, это чуть больше той, что требовалась. Сбор был закрыт, - рассказали волонтеры.

В результате удалось купить и овес, и свекольный жом. Он нужен для одной из лошадей конюшни. У нее сахарный диабет и только благодаря такому корму животное набирает вес.

- Каждый день мы с вами стараемся делать этот мир лучше. Шаг за шагом идем к этой цели. И у нас получается. Благодарим всех за участие, - добавили волонтеры.

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