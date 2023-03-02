Малыша увезли на «скорой»: В Ростовской области пьяный мужчина избил 8-месячного младенца до полусмерти

Ребенок получил тяжелые травмы, за его жизнь борются врачи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Шокирующее своей жестокостью происшествие случилось в Ростовской области: мужчина до полусмерти избил 8-месячного младенца. Причем, в страшном преступлении подозревается не чужой человек, а тот, кто долгое время жил с малышом под одной крышей, — 37-летний сожитель многодетной матери.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» узнал, что известно о случившемся к этому часу.

ЕСЛИ БЫ НЕ «СКОРАЯ»...

Следователи в городе Красный Сулин возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Его подозревают в преступлении по статье: «Покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего».

- По версии следствия, 1 марта подозреваемый находился дома со своей сожительницей и ее четырьмя детьми. Будучи пьяным, он избил восьмимесячного сына женщины — наносил удары и по телу, и по голове, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Ростовской области.

Женщина вызвала «скорую», и благодаря оказанию своевременной медицинской помощи кроха выжил. За его жизнь борются врачи. Как удалось узнать «КП — Ростов-на-Дону» у собственного источника, у малыша очень серьезные травмы, среди которых — открытая черепно-мозговая.

Мужчина был задержан, следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, мужчина напал на ребенка, когда был пьян. Фото: Антон ФОКИН

ПРОВЕРЯТ НА ХАЛАТНОСТЬ

Как нам удалось выяснить, семья жила вшестером — двое взрослых и четверо детей. Мужчина и женщина не работали. Мать воспитывала двух сыновей и двух дочерей: трех погодок — мальчика десяти лет, девочек девяти и восьми лет и восьмимесячного сына. Пока неясно, является ли мужчина отцом пострадавшего мальчика. Известно, что сожитель отвечал перед законом за кражи и умышленное нанесение вреда здоровью средней тяжести.

Также в ходе следствия было установлено, что мать ранее привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, но не в отношении младшего ребенка, а раньше.

- Вместе с тем органами системы профилактики проверка соблюдения матерью прав и законных интересов детей, их условий жизни не проводилась. В связи с этим следователем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Халатность», - прокомментировали в донском следкоме. - В ходе следствия будет дана объективная правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

В прокуратуре Ростовской области добавили, что ведомство держит на контроле ход расследование уголовного дела, возбужденного после покушения на убийство ребенка

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