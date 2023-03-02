В Ростовской области синоптикам стало сложнее предсказывать погоду

Специалисты утверждают: автоматику всегда заменят ручные расчеты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологи Ростовской области не смогут прогнозировать погоду из-за того, что все метеорологическое оборудование Дона родом из «недружественных» стран. Такая информация со ссылкой на руководство ФБГУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» появилась в Сети.

Однако руководитель учреждения Василий Лозовой в интервью радио «Комсомольская Правда-Ростов» рассказал, как обстоит ситуация на самом деле.

ЕСТЬ РУЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

- На любом предприятии, естественно, есть определенные проблемы, - комментирует ситуацию руководитель Северо-Кавказского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды Василий Лозовой «КП-Ростов-на-Дону». - Но не надо путать проблемы узкоспециализированного и общего характера.

Да, из-за разрыва связей с недружественными странами, у нас автоматические комплексы выработали свой ресурс. Это ставит нас в некоторое затруднительное положение. Но все инструментальные (ручные) наблюдения у нас как были, так и есть, потому что мы обязаны работать «дублируя» себя.

Потому что электроника выходит из строя, а ручное наблюдение, линейка, мерные стаканы, вертушки, поплавки, термометры – это все есть на каждой метеостанции, и чрезвычайных проблем нет.

«ЧТО МОЖЕМ – РЕМОНТИРУЕМ»

- Да, есть проблема в автоматическом измерении, в электронике, - объясняет специалист, – она 10 лет отработала и отказала. Что можем - мы ремонтируем, что не подлежит ремонту из-за отсутствия запчастей - отправляем на хранение. Больше всего от недостатка комплектующих страдает автоматический гидрологический комплекс – он импортный на 90%. Простаивает автоматическая метеорологическая станция – там стоит часть финского, часть немецкого, часть американского оборудования.

В автоматическом метеорологическом комплексе все датчики иностранные и заместить их, к сожалению, нечем. Да, это проблема. Но повторюсь, она решается простыми инструментальными измерениями.

По словам руководителя Северо-Кавказского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, импортозаместить оборудование не получается пока даже с помощью китайских составляющих.

- Если комплекс немецкий или, например, финский, то те предприятия, с которыми у нас налажен контакт, обещают наладить поставки, но пока все находится на стадии проработки, - продолжает собеседник. – В настоящий момент не получается подобрать у них элементную базу. Китай сейчас поставляет только оболочки (шары для зондов) для зондирования атмосферы более-менее приемлемого качества. Они аналоговые. А давно, конечно, нужно переходить на автоматические. Вот последние два года мы испытываем зонды производителей из Казани. Прекрасно работают – минимум оборудования, минимум потребления электроэнергии. Но они более дорогие, а средств не всегда хватает.

НОВЫЕ СТАНЦИИ В ДНР

- Украина сейчас полностью отключена от единого радиолокационного поля, не поступают данные с локаторов как Украины, так и прочих «недружественных» стран, - продолжает Василий Иванович. - А без этих данных мы не видим перемещения воздушных масс с запада.

Но российская сторона сейчас прорабатывает вопрос, так как в нашем ведении сейчас находятся локаторы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Идет строительство двух локаторов на присоединенных территориях уже в новой комплектации. Поставлять их будет российская сторона.

Сейчас семь таких комплексов смонтировано по ЮФО и СКФО, в Ростове планируется поставить восьмой. Мы выйдем из этого не совсем приятного пока положения, поскольку нам помогает столичный центр, в том числе предоставляя цифры по радиолокационному полю.

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