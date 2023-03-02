Состояние стены давно вызывало беспокойство жителей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новочеркасске кирпичная стена обрушилась на девять припаркованных автомобилей. ЧП произошло утром 1 марта в переулке Магнитном, во дворе одного из ЖК. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, возле двора их многоэтажки располагался жилищный кооператив. Стена этого здания давно вызывала беспокойство.

— В 2016 году мы купили здесь квартиру и переехали. И эта стена уже была в плохом состоянии. После жалоб кто-то временно наклеил листики А4 с надписью: «Машины не ставить». Возможно, это был гаражный кооператив или управляйка наша, точно не вспомню, – поделилась Валерия.

Однако у автовладельцев не оставалось вариантов: территория микрорайона была небольшой, и парковочных мест на всех не хватало. Многие оставляли транспортные средства возле стены. Жители продолжали писать жалобы в администрацию, но так как это не муниципальная собственность, решить проблему было сложно.

— Муж писал и соседи. К нам приезжали, акт какой-то составляли. Выявили, чья стена и сказали, что вручили предписание на устранение. Стена какого-то кооператива, – поделилась местная жительница.

Несмотря на предупреждения хозяин кирпичной стены так и не занялся вопросом. По словам очевидцев, 2 марта стена обрушилась на оставленный поблизости транспорт. От удара одну из иномарок отбросило на еще одну, десятую машину. Все автомобили получили механические повреждения, кирпичи помяли крыши, выбили стекла.

Администрация подтвердила факт происшествия. На место выехали специалисты, которые оказывали помощь владельцам авто.

— Стена не относится к муниципальной собственности, но администрация старается помочь пострадавшим жителям. Специалисты проконсультируют жильцов, чьи машины оказались под завалом, и помогут составить обращение в суд, – сообщили в пресс-службе администрации Новочеркасска

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