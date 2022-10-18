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Общество18 октября 2022 14:51

В центре Ростова обрушилась стена старинного дома

Ранее в здании на Суворова произошел сильный пожар
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Стена дома рухнула.

Стена дома рухнула.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове обрушилась стена старинного заброшенного дома на улице Суворова,7. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали очевидцы.

На месте происшествия корреспондент обнаружил, что одна из стен действительно разрушена. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В администрации Ростова-на-Дону пообещали прокомментировать произошедшее позже.

По оставшейся стене к верху идет большая трещина.

По оставшейся стене к верху идет большая трещина.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Напомним, в конце августа в здании произошел крупный пожар. Тогда спасатели более 2,5 часов тушили дом, было привлечено 44 человека и 15 единиц техники. Возгорание было потушено на площади 500 квадратных метров.

Отметим, доходный дом был построен в 1896 году. Его называют памятником гражданской архитектуры.

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