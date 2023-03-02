«Нельзя любить такую красивую как я»: жительница Ростовской области обвинила жениха в избиении

Косметолога из Ростовской области изуродовал ревнивый кавалер Фото: предоставлено героиней публикации.

В Ростовской области 30-летняя Евгения стала жертвой человека, которого считала самым близким на свете. Ее избил жених, с которым девушка собиралась связать жизнь.

«Я ЖИЛА ИМ...»

Как рассказала пострадавшая корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», с 33-летним Сергеем (имя изменено, - прим. авт.) она познакомилась в общей компании полгода назад. Между ними завязались отношения. Сергей красиво ухаживал, не скупился на комплименты. Девушка ответила на его чувства взаимностью. Думала, что, наконец, жизнь идет, как она и мечтала: есть и любимое занятие косметологией, и сильное плечо рядом.

- Я его любила больше жизни. Жила им. Мы планировали жить вместе, - продолжает собеседница.

Единственное, что настораживало Женю, так это чрезмерная ревность кавалера.

- Он знает, что у меня были два развода. Я ничего от него не скрывала. Есть сын. Ребенка, конечно, тоже от Сережи не прятала. Но иногда он говорил, что у женщины должно быть не больше двух мужчин в жизни. Я удивлялась, почему же он тогда меня выбрал? - делится собеседница.

Продолжать отношения с Сергеем Евгения не планирует, хотя тот и просит прощения. Фото: предоставлено героиней публикации.

А еще возлюбленный частенько проверял соцсети невесты.

- Вечно что-то выискивал, - говорит Евгения.

«ОДНАЖДЫ ПОДПАЛИЛ ВОЛОСЫ»

По словам дончанки, с каждым днем градус ревности жениха все повышался.

- Однажды он подпалил мне волосы и попытался сжечь ресницы. Говорил, что нельзя любить такую красивую как я, - делится дончанка.

Женя до сих пор не знает, из-за чего Сергей набросился на нее с кулаками в тот день.

- Я только проснулась, как он начал меня бить. Бил часа три. Я не знаю, как он меня не убил. У меня голова просто распухла от ударов, - рассказывает потерпевшая.

Когда же экзекуция прекратилась, девушка, едва держать на ногах, поехала к маме и сыну.

- Ребенок, увидев меня, расплакался. А мама повезла в больницу. Меня госпитализировали, - вспоминает девушка.

Так девушка выглядит сейчас. Фото: предоставлено героиней публикации.

Продолжать отношения с любимым Евгения не планирует, хотя тот и просит прощения, обещая никогда в жизни больше не поднимать на нее руку. Дончанка написала заявление в полицию.

Тем временем, как сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области, по данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любовь зла: Ростовчанка 10 лет ждала из тюрьмы возлюбленного, который избил ее до полусмерти

В Ростове вынесли приговор 33-летнему мужчине, который самым изуверским образом обошелся с любимой женщиной: 10 лет (!) она ждала его из колонии. (подробности)