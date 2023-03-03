Недолгое счастье Леи: парень отыскал дворнягу, с которой его разлучили родители, а потом вернул ее в приют

В Ростовской области парень через пять лет нашел собаку, с которой его разлучили в детстве Фото: предоставлено героиней публикации.

История, которая произошла в городе Волгодонске Ростовской области, по своему сюжету может лечь в основу фильма о преданности, дружбе, предательстве человека и собаки. Вот только донской "Хатико" - дворняжка по кличке Лея - все же дождался своего хозяина.

Спустя пять лет мальчик вырос, нашел и забрал из приюта пса, с которым еще в детстве его разлучили родители. Подробностями этой душещипательной истории поделились волонтеры, у которых все эти годы и жила Лея.

СДАЛИ КАК НАДОЕВШУЮ ИГРУШКУ

Лея — очень осторожная и даже замкнутая собака. В приюте она поселилась почти семь лет назад. Впрочем, история жизни этой дворняжки вполне объясняет ее суровый характер. Так говорит о своей подопечной председатель общественной организации «Делай добро» Алена Семакова.

Лея родилась за гаражами у беспризорной дворняжки. Все, что ей "светило", - голодное и холодное существование на улице. Волонтеры, узнав о малышах, быстро пристроили их в семьи.

- Выводок был из семи щенков. Среди них — и Лея, - рассказывает Алена.

Лея родилась за гаражами у беспризорной дворняжки. Волонтеры, узнав о малышах, быстро пристроили их в семьи. Фото: предоставлено героиней публикации.

Рожденная на улице дворняга полтора года не знала горя: вдоволь ела, спала в тепле, играла.

- Но у тех людей она прожила полтора года, а потом ее вернули нам, - поразила внезапным поворотом событий собеседница.

Что случилось - никто не знает: собаку просто отдали обратно как надоевшую игрушку. Это предательство стало первым, но не последним в жизни собаки.

МОЛЧА ВЕРНУЛИ В ПРИЮТ

- Через время Лею взяла другая семья с ребенком, - вспоминает активист.

Но и там она продержалась всего полтора года. А потом супруги попросили Алену забрать собачку. Причину тоже называть не стали.

- Я сама поехала за ней. Сердце - разрывалось. Никогда не забуду взгляд 13-летнего Матвея- сына этих людей, - делится активист.

По словам Алены, в глазах ребенка было столько боли. Оно и понятно - наша Лея стала для него лучшим другом. Никто не знает, сколько за этой сценой было пролитых детских слез и просьб оставить собаку... Но решение принимают не дети.

- Знаю, Матвей пообещал себе - когда вырастет, отыскать и обязательно забрать свою Лею , - говорит волонтер.

НЕВЗЛЮБИЛА МУЖЧИН

Так Лея во второй раз вернулась в приют. Первое время она отказывалась есть, лежала грустная и ни на кого не реагировала.

- Что там происходило в ее собачьей душе - трудно представить, - говорит Алена. - Но она стала более замкнутой и еще серьезней. Не любила мужчин. И еще постоянно старался сбежать, наверное, в ту прежнюю жизнь. В один из таких побегов ее нашли добрые люди, но подпустила она к себе только похожего на Матвея мальчика-подростка. Он-то и привел собаку обратно к нам.

Сам Матвей тем временем рос. А еще иногда писал волонтерам: интересовался, как там поживает его собака.

Волонтеры говорят: Лея — очень осторожная и, даже, замкнутая собака. Фото: предоставлено героиней публикации.

Каково же было удивление Алены, когда Матвей - уже статный парень, а не испуганный мальчишка - пришел в приют. Он рассказал, что отметил свое совершеннолетие. Переехал от мамы и папы. И вот, как мечтал, вернулся за своей собакой.

ПРОНЗИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Встреча Матвея и Леи растрогала всех до глубины души. Волонтеры не могли сдержать слез. Еще бы... Собака, увидев парня, на миг застыла. Потом вдруг облаяла его. А когда он несколько раз назвал ее по имени, изменилась в секунду. Будто бы и не было этих пяти лет в приюте. Будто бы только вчера они весело играли вдвоем. И вот уже Лея, виляя хвостом, бросилась к нему навстречу, плюхнулась в ноги и позволила гладить, жмурясь от своего собачьего счастья.

- Он вернулся за Леей. А та его узнала! И это — наша девочка, которая всех мужчин воспринимает в штыки, - говорит Алена.

Домой они уехали уже вместе.

ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕ ДНЯ

- А у меня будто камень с души свалился, - вздыхает собеседница. - Конечно, хотелось верить, что мальчик сдержит обещание. И мы от всего сердца радовались, что так и случилось.

Лея пережила не одно предательство в жизни. Фото: предоставлено героиней публикации.

Вот только счастье Леи длилось недолго... Через четыре дня Матвей позвонил волонтерам и скомкано объяснил, что ему на время надо вернуть собаку обратно.

- Он пообещал чуть позже ее вновь забрать, но с тех пор на связь не выходит, - пожимает плечами волонтер. - Я в тот же день приехала за Леей. Ее к машине подвел друг Матвея...

Надеемся, что он вернется за ней, хотя, конечно, в жизни всякое бывает. Парень молодой, может, не справился с уходом, а сказать прямо постеснялся. Я никого не осуждаю, за годы работы волонтером чего только не видела. Ну а Лея - не пропадет. Ее в приюте любят, о ней заботятся. А, может, найдется тот, кто сможет ее забрать насовсем. Она заслуживает этого счастья. Уверена - вместе они все преодолеют, было бы желание.

АЛЛО!

Если вы хотите забрать Лею или помочь другим собакам, звоните 8-918-571-67-28.

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