В Ростове упал кран на строительной площадке, погибли два человека

На площадке упал башенный кран. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове-на-Дону 18 ноября два человека погибли в результате падения крана на строительной площадке. Происшествие случилось в Пролетарском района около 17 часов, сообщили в донском управлении МЧС.

В ведомстве сообщили, что погибли крановщик и рабочий.

— Личности устанавливаются, проводятся следственные мероприятия, — прокомментировали в региональном управлении.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», на площадке обрушился кран высотой 50 метров. Известно, что погибшим было 22 и 27 лет. Причина инцидента пока неизвестна.

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