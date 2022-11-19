В Ростовской области с 1 декабря начнут действовать новые тарифы на электроэнергию

Предельные тарифы для населения с 1 декабря 2022 года увеличатся на величину, не больше 9% Фото: Мария СОЛЕЕВА

С 1 декабря в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на электроэнергию, водоснабжение и тепловодоснабжение. Руководитель региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов в прямом эфире рассказал о тарифных решениях на 2023 год в сфере электроэнергетики.

КОГДА УТВЕРДЯТ ТАРИФЫ?

По словам Лукьянова, региональная служба продолжает тарифную кампанию на 2023 год. Уже сейчас известны сроки вступления в силу новых тарифов за услуги ЖКХ. На прошедшем заседании правления службы по тарифам было принято 27 тарифных решений, в том числе два решения, которые связаны с утверждением инвестиционных программ.

- Тарифные услуги по передаче электрической энергии едины для всего донского региона вне зависимости от количества компаний, владеющих энергетической инфраструктурой, - пояснил Алексей Лукьянов. - Это, так называемые, котловые тарифы. Именно по ним происходит расчет с потребителями. Предельные тарифы для населения регулируются Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года.

Все новые тарифы для населения планируется утвердить 28 ноября. Они начнут действовать 1 декабря 2022 года.

НЕ БОЛЬШЕ 9%

Как отметил начальник региональной службы по тарифам, на территории всей Ростовской области действуют тарифы с учетом выполнения социальной нормы, а на электроэнергию - сверх социальной нормы. Федеральная антимонопольная служба определяет коридор тарификации. На 2022 год он уже установлен, а на 2023 год принимать решения по нему не будут. К действующим коридорам будут применены минимальный индекс 8,9% и максимальный 9%.

- Предельные тарифы для населения с 1 декабря 2022 года увеличатся на величину, не превышающую 9%, - отметил Алексей Лукьянов. - Точное значение будет известно 28 ноября.

Аналогичная ситуация и с котловыми тарифами. Минимальное увеличение составит 8,9%, а максимальное — 9%.

ПЯТЬ КОМПАНИЙ НЕ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ

Стандартизированные ставки будут пересмотрены службой по тарифам 28 ноября и введены 1 декабря. Тарифные ставки будут рассчитаны по методическим указаниям.

В этом году были приняты правительством РФ решения по ужесточению критериев для отнесения организации, которая владеет сетевыми активами, к организациям регулируемым. Всего на территории Ростовской области тарифы были установлены для 40 организаций, осуществляющих передачу электрической энергии.

- С 1 января 2023 года деятельность в этом направлении будут осуществлять 35 организаций, - отметил Алексей Лукьянов. - Пять организаций были признаны несоответствующими критериям. Информация об этом размещена на сайте Региональной службы по тарифам. Все эти изменения нашли отражение в тарифах на электроэнергию.

Поскольку имущество организаций не может оставаться без содержания, то оно перейдет к другим компаниям. Поэтому проблем с электроэнергией у населения не будет, пояснил Алексей Лукьянов. Поскольку решения о тарифах на электроснабжение являются нормативно-правовыми актами, они будут опубликованы на сайте правовой информации Ростовской области.

Кроме того, подчеркнул Руководитель Региональной службы по тарифам, на следующей неделе будут приняты тарифы по теплоснабжению, по обращению с твердыми бытовыми отходами.

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