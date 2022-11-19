Ростовчанка собрала полторы тонны гуманитарного груза и отправилась на Донбасс, чтобы помочь зооприюту

Светлана Симбирцева отказалась эвакуироваться, потому что не могла бросить животных. Фото героя публикации.

Жительница Донбасса Светлана Симбирцева в 2014 году основала зооприют и с тех пор приютила более ста животных. Но, когда начались боевые действия, женщине самой потребовалась поддержка. Откликнулась ростовчанка Ольга Лаврентьева: женщина организовала сбор помощи и, собрав гуманитарный груз, сама повезла его Светлане.

«НЕ БЫЛО ВОПРОСА, ПОМОГАТЬ ИЛИ НЕТ»

Ольга говорит, что проигнорировать историю Светланы невозможно. Несколько лет назад жительница Донбасса узнала о брошенном трогательном зоопарке, где еще оставались животные. Женщина забрала к себе всех зверей: енотовидную собаку, минипигов, джунгариков и даже ястреба. После этого прямо у себя дома женщина организовала зооприют, в котором каждый год появлялись новые подопечные.

В феврале Светлана отказалась эвакуироваться. Вместо этого она продолжила помогать брошенным животным, которых с того момента стало еще больше: чьи-то хозяева уехали, чьи-то погибли.

— Но корм для них купить негде, да и не на что — Светлана и сама голодает. А после того, как у них был поврежден трубопровод, начались проблемы с водой. Каждый день она ходит на речку и тащит на себе все 16 ведер. Ей очень тяжело. Так что помогать или нет, вопроса не было.

Сейчас хозяйке зооприюта сама нуждается в помощи. Фото героя публикации.

СОБРАЛА ПОЛТОРЫ ТОННЫ ПРОДУКТОВ И ВЕЩЕЙ

Ольга объявила сбор помощи в соцсетях, но реакции почти никакой не было. Тогда она стала стучаться во все двери, писать друзьям, волонтерам, звонить в различные компании. И ростовчане откликнулись. Помощь приходила и от неравнодушных ростовчан, и от организаций, например, магазина сантехники, компании по доставке воды, даже ростовского гидрометцентра. А один из друзей Ольги закупил дорогие, но очень нужные медикаменты.

— Я купила 120 бутылок воды, несколько пакетов хлеба, много других продуктов, мешки с кормом для животных. Собрали и вещи для детей, книги и игрушки — для матерей-одиночек, которым помогает Светлана.

Гуманитарный груз весил полторы тонны. Ольга разделила его на несколько частей — решила отвезти помощь не только хозяйке зооприюта и ее землякам, но также военным и госпиталю.

Часть помощи Ольга отвезла Светлане, а еще часть - военным. Фото героя публикации.

«РАДОВАЛАСЬ ОБЫЧНОМУ ХЛЕБУ»

Дорога была сложная и долгая, но по приезде времени на отдых у Ольги не было. Нужно было развести всем помощь и отправиться в обратный путь до наступления темноты — обстановка в здешних местах неспокойная. Но, говорит женщина, она сразу поняла, что усилия были не зря — здесь ее очень ждали.

— Светлана радовалась обычному хлебу! Можете ли вы такое представить? Она, конечно, человек-искра, настоящий боец, держится молодцом и старается не унывать. Но как же она похудела. Видно, что ситуация у них очень тяжелая.

Ольга говорит, привезенных Светлане продуктов, воды хватит максимум на три недели. После этого ростовчанка намерена снова искать помощь и ехать в Донбасс.

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