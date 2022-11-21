"Женщины смотрят на костюмы, а мужчины - на красоту": исполнительница восточных танцев откровенно рассказала про пышные формы, лишний вес и падающие декорации

Исполнительница восточных танцев откровенно рассказала про пышные формы, лишний вес и падающие декорации. Фото: архив героя публикации

В детстве многие мечтали быть врачами, астронавтами, докторами, учителями, а вот ростовчанка Анастасия Волкова хотела стать принцессой Жасмин из мультика "Аладдин".

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с девушкой, чтобы узнать, что скрывается за ширмой одного из самых пластичных танцевальных направлений.

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ПЧЕЛА?

- Еще с малых лет я очаровывалась восточными и цыганскими мотивами, - признается Анастасия. – Эту любовь усилил популярный сериал «Клон». Помню, как смотрела на пластику Жади и думала: "Хочу также!". К 16 годам моя мечта осуществилась: я, наконец, созрела для Востока. Теперь вот уже 11 лет не только танцую сама, но и параллельно тренирую и частенько участвую в роли судьи. К счастью, родители поддерживали меня с самого первого дня. И сейчас с интересом смотрят все выступления, причем - как мои, так и учениц.

Как и для любого танцевального направления в востоке очень важно иметь хорошую физическую подготовку. Фото: архив героя публикации

Кстати, многие до сих пор считают, что знаменитое хореографическое искусство возникло благодаря пчеле. Мол, аромат одной из танцовщиц так понравился насекомому, что та приняла ее за цветок и стала лезть под одежду во время выступления. Чтобы избавиться от полосатой девушка начала вращать бедрами и изгибаться. Так, по одной из версий, появился восточный танец. Сказка, конечно, красивая, но никак не сходится с реальностью. На самом деле, классическое исполнение возникло от фольклорного египетского танца.

ТАНЦУЮТ ВСЕ

По словам девушки, первые трансформации восточного направления произошли именно в 20 веке. На тот момент на танцевальной арене Каира стали появляться влиятельные женщины.

– Одной из таких была Бадия Масабни, в 40-х гг. она ввела культуру двухчастного костюма - лиф-бюстье и поясное изделие на бедрах - в собственном кабаре, - продолжает ростовчанка. - Туда же она частенько приглашала для работы русских балерин и хореографов. Благодаря общим усилиям, из фольклорного балади возник красивый восточный танец с элементами классики, шалей и вуалей. Кстати, впервые подобные аксессуары во время выступлений начала использовать русская балерина Лидия Иванова. И благодаря, в том числе, и ее работе, бытовой египетский танец приобрел нынешнюю форму.

Принято считать, что рентл - один из самых женственных видов. Фото: архив героя публикации

Конечно, со сцены зрители видят уже идеально выверенный номер. Но мало кто понимает, что за всеми изящными линиями стоит огромный труд. Как и для любого танцевального направления в востоке очень важно иметь хорошую физическую подготовку и даже классическую базу. Хотя среди людей и бытует мнение, что для такого направления обязательно нужен животик, пышные бедра или внушительных размеров грудь. Когда слышу подобное, аж пульс подскакивает: это далеко не так.

Мне кажется, что любому танцору важно иметь эстетичное, подтянутое, здоровое тело, на которое будет приятно смотреть в движении. Никакого лишнего веса быть не должно, тем более если вы хотите достигнуть успехов. Да и танцевать могут абсолютно все желающие, вопрос в том, на каком уровне.

ОДИНАКОВО ВОСТОРЖЕННО

- Вообще в нашем деле достаточно много направлений, мое вот называется рентел, - продолжает собеседница. – Это танец про душу, настроение, музыку и ритм. Принято считать, что рентл - один из самых женственных видов. Даже профессиональное сообщество относит направление к топовым, и оно не мудрено, ведь внутри существует сразу несколько веток: фольклорное, классическое и шоу-часть.

Как педагогу очень ценно наблюдать за тем, как восточный танец меняет девочек, девушек и женщин. Фото: архив героя публикации

Во время выступлений судьи оценивают танцора по ряду параметров. Первый, конечно же, имидж, к нему относится костюм, декорации и внешний вид. Дальше - техника, то есть набор и сложность элементов. Третья - композиция, здесь жюри смотрит на построение хореографии. Думаю, неискушенный наблюдатель вряд ли сможет оценит все эти детали.

И, если посетить один из многочисленных конкурсов, которых в Ростове, кстати, очень много, через пару часов начнешь понимать, что к чему. Я вот, выступая на разных фестивалях и соревнованиях, заметила, что публика вне зависимости от пола и возраста реагирует одинаково восторженно. Разве что женщины больше улавливают эстетику, подачу и костюмы, а вот мужчины, по классике жанра, любуются красотой исполнительницы.

ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ МЕНЯЕТ ЖЕНЩИН

- На самом деле восточные танцы – это одно удовольствие, сложно лишь совмещать несколько обязанностей одновременно, - улыбается девушка. - Главное - любить то, что делаешь, и делать то, что любишь.

Например, как танцор обожаю соревновательную часть, ведь во время выступлений получаю массу позитивной энергии, так еще и бонусом на некоторых мероприятиях номер сопровождается звучанием египетского оркестра.

А вот как педагогу очень ценно наблюдать за тем, как восточный танец меняет девочек, девушек и женщин. Во время тренировок и выступлений дамы раскрываются, проживают палитру эмоций, а еще раскрепощаются, становятся уверенными, смелыми и, несомненно, более здоровыми и подтянутыми.

ТАНЦЕВАТЬ ДАЖЕ, ЕСЛИ ПАДАЮТ ДЕКОРАЦИИ

- Как и в любом деле, с профессиональным танцором случается много забавных и даже поучительных историй, - делится танцовщица. - Например, не забуду инцидент во время сборов на Чемпионат Европы. Это был полуфинал. Во время наших выступлений на сцене стояла огромная трехмерная ширма на колесах с изображением собора Нотр-Дам - ширма крутилась, вращалась и в каждом отсеке появлялся свой рисунок. Ее специально изготовили на заказ. По задумке, декорации и танец в сумме давали завораживающее действо.

женщины больше улавливают эстетику, подачу и костюмы, а вот мужчины по классике жанра любуются красотой исполнительницы. Фото: архив героя публикации

Я с трудом вынесла эту махину на сцену, сконцентрировалась, выдохнула, и начала свой танец. Вдруг в самый ответственный момент понимаю, что атрибут наклонился на 45 градусов, и вот-вот упадет. Была-не была: улыбнулась еще шире и продолжила танцевать, словно ничего не происходило. Со сцены ушла в расстроенных чувствах: с таким казусом - никого финала! Но, к счастью, судьи номер оценили, в финале я заняла второе место.

После такой истории поняла, что в любой непонятной ситуации не стоит сдаваться, даже если кажется, что все потеряно. Выпрямила спину, улыбнулась и гордо пошла дальше. Такая она - чарующая сила женщины Востока.

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