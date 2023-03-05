«Главное, чтобы дома ждали»: Моряк из Ростовской области откровенно рассказал о трудностях профессии

Фотография морских пейзажей поневоле стало новым хобби моряка. Фото: Владимир МАШЬЯНОВ.

О работе моряка ходит много мифов и легенд. Владимир Машьянов из Ростовской области работает в море уже десятый год. Сейчас вместе со своей командой дончанин находится в Иране. Мужчина откровенно рассказал «КП - Ростов-на-Дону» о том, как живут представители этой профессии.

ТУДА — МАСЛО, ОТТУДА - АВТОМОБИЛИ

Донской моряк ходил на корабле по Красному, Средиземному, Черному, Азовскому и Эгейскому морям. За это время он побывал в Израиле, Иране, Грузии, Болгарии, Израиле, Испании и даже в Индии, в Суэцком канале. Сейчас Владимир работает по системе «река-море» на Каспии — ходит на танкере по линии «Астрахань — Иран».

- Мы занимаемся погрузкой, перевозом и выгрузкой товаров. Следим, чтобы все на танкере работало как надо, - рассказывает моряк. - Сейчас доставляем в Иран подсолнечное масло, зерно и кукурузу, а также металлические изделия. Обратно в Россию по параллельному импорту из Ирана и Казахстана везем иностранные автомобили.

Даже зимой дончанин запечатлевает красивейшие закаты. Фото: Владимир МАШЬЯНОВ.

Напомним, автомобили были включены в список продукции, которую разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту, еще в мае 2022 года.

ГРЕЮТСЯ В САУНЕ И ХОДЯТ В КАЧАЛКУ

Зимой морские артерии обычно замерзают, поэтому морякам приходится много работать с ледоколом. Пока путь освобождается, пароходы вынуждены подолгу стоять на месте в ожидании.

- Сложно, конечно, но мы уже привыкли — не первый же год, - вздыхает дончанин. - Хорошенько замерзнув, мы ходим греться в сауну. Раз в неделю точно паримся!

Когда зимой реки и море замерзают, путь танкеру прокладывают ледоколы. Фото: Владимир МАШЬЯНОВ.

Для моряков важно регулярно заниматься спортом. Без тренировок никуда, поскольку часто приходится выполнять тяжелые физические работы. На судне оборудован спортивный зал.

- Спортзал есть на каждом судне, - уточняет Владимир. - Даже если не будет покупного инвентаря, то обязательно кто-то из местных сделает.

ЧТО В МЕНЮ И КАК СО СВЯЗЬЮ?

Главный продукт в меню моряков - мясо. Нужно восстанавливать силы и наращивать мышечную массу, чтобы справляться с нагрузками.

- По всем нормам мы питаемся хорошо, - отмечает дончанин. - Наш кок нас балует. Да и рыбу мы постоянно в море ловим. Попадаются вобла, чехонь, судак и сом. Мы их сами сушим на борту.

Моряки ловят в Каспийском море рыбу и тут же ее сушат. Фото: Владимир МАШЬЯНОВ.

Находясь вдали от дома, моряки всегда находятся на связи со своими близкими — работодатель обеспечивает качественной мобильной связью. За 600 рублей в месяц они могут не прекращать видеосвязь с сушей.

К слову, все время, пока Владимир ходит по морям, дома его ожидают жена и двое сыновей. В следующий раз дончанин увидит их только через два месяца — таково расписание работы: четыре месяца в плавании, четыре — дома.

- Если любишь работу, то можно и потерпеть. Главное, чтобы дома всегда ждали, - улыбается Владимир.

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