Ушла из «музыкалки», а теперь слушают Дунаевский и Савичева: певица из Ростовской области может стать лучшей в России

В апреле стартует проект "Звезда 2023", где Инна представит Ростовскую область. Фото: Личный архив героя публикации

Всего месяц, и жители Дона увидят на экранах в крупном телепроекте свою землячку. 23-летняя Инна Таран представляет Ростовскую область на Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда — 2023», который проводится при поддержке минобороны и минкультуры России. Это уже традиционный конкурс на одноименном телеканале, в котором участвуют все регионы страны. Молодой учитель музыкальной школы из села Сандата не решалась подать заявку до последнего дня, но сегодня понимает, что все решено было еще, когда ей было всего семь лет. О конкурсе, о музыке и о том, как ей вообще пришлось уйти из родной «музыкалки», девушка рассказала читателям «КП — Ростов-на-Дону».

«НЕ ДУМАЛА, ЧТО ВЫБЕРУТ МЕНЯ»

Родное село Сандата, где живет меньше четырех тысяч человек, ждет не дождется, когда в эфире покажут их Инну. Еще вчера эта кареглазая звонкоголосая девчушка пела на утренниках, а сегодня учит детей односельчан вокалу. А теперь у нее есть шанс стать лучшей в России.

На Всероссийском конкурсе Инна Таран исполнит песню с фольклорными мотивами. Фото: Личный архив героя публикации

- Каждый год в этом конкурсе у меня несколько знакомых принимали участие. Я ждала, пока не почувствую в себе силы, и дождалась момента, - признается Инна. - Втихую в последний день приема заявок отправила свою. И даже не думала, что выберут меня.

Но девушку вызвали в Москву на запись первого этапа — конкурсных прослушиваний. Что за песню Инна исполнила, до эфира раскрыть не может, но намекнула, что это очень красивая композиция с фольклорными нотками.

Инна надеется как минимум пройти в финал конкурса. Фото: Личный архив героя публикации

Выбирать, кто пройдет в финал, будут 50/50 жюри и зрители. Вокал оценивают председатель жюри Максим Дунаевский и члены жюри - Юрий Николаев, Зара, Юлия Савичева и Роман Емельянов. Дончанка привыкла видеть звезд еще во время учебы, поэтому не волновалась, а внимательно слушала советы авторитетного жюри.

ЗА МУЗЫКОЙ — ЗА 30 КИЛОМЕТРОВ

Никто не ожидал от Инны такого сюрприза — участия во Всероссийском конкурсе, но она с детства умеет удивлять. Так в семь лет запела - родителям ничего не оставалось, как отвести девочку в музыкальную школу.

Получив первое гран-при, девочка толком и не знала, что это такое, но вкус победы почувствовала. Фото: Личный архив героя публикации

- Я из той песни, то есть из той семьи, где все связаны с музыкой. У папы была своя группа, бабушка пела, двоюродный дядя — учитель музыки, баянист — да на всех инструментах играл! А как мама поет, а как верхние ноты берет — стекла дрожат! - улыбается певица. - В общем, что-то самозабвенно напевала в первом классе, мама расслышала талант, и решили непременно вести меня в музыкальную школу.

Только в родном селе проучилась лишь год. После семье предложили продолжать развивать талант ребенка в райцентре, и на эту музыкальную авантюру родители и сама маленькая певица, подумав, согласились.

Маленькой девочкой Инна сказала тете, что будет жить у нее в Москве. Пришлось поступать в столицу и жить четыре года с тетей. Фото: Личный архив героя публикации

- И так шесть лет «катались» по три раза в неделю за 30 километров в Сальск: когда на машине папа подвозил, а чаще ездила в забитой маршрутке, на стульчиках в проходе сидели пассажиры. Но это было прекрасным временем, - вспоминает Инна. - А вкус победы пришел совсем случайно. Мы просто нечаянно с моим товарищем Виталиком взяли гран-при на международном конкурсе. Нас все поздравляли, а я даже не сразу поняла, что это за награда такая.

«Я БУДУ ЖИТЬ С ТОБОЙ В МОСКВЕ!»

Привычка далеко «кататься» пригодилась. В седьмом классе на глаза Инна решила, что будет поступать только в «Гнесинку».

- Еще раздумывала поступать в Ростов, но тетя вечно припоминала мне фразу, которую я ляпнула года в четыре: «Я буду жить с тобой в Москве!» Что же, пришлось поступать в «Гнесинку», - смеется девушка. - Правда, поступать было страшно, в самый разгар подростковой неуверенности в себе. Хотя спустя время понимаешь, какая это ерунда, и мы сами придумываем себе проблемы. Эти четыре года стали пока самыми лучшими в ее жизни, признается девушка.

Получив образование в Москве, девушка вернулась в родное село. Фото: Личный архив героя публикации

После выпуска Инна решила взять тайм-аут на год. Стала работать в столице, но тут началась пандемия, и девушка вернулась домой. Долго не могла привыкнуть, что снова оказалась в родной Сандате. А потом решила поучаствовать в районном конкурсе вокалистов «Голос. Дон».

- Перерыв в выступлениях был настолько длинный, что забыла, когда в последний раз выходила на сцену. Даже волновалась, как ребенок, представляете! - рассказывает, будто это было вчера, исполнительница.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

В итоге завоевала не гран-при, но диплом лауреата первой степени, а самое главное — рядом оказались люди, которые всей душой болеют за судьбу талантливой певицы.

Девушка росла в музыкальной семье, поэтому никто не пытался "наставить" дочь на другую профессию. Фото: Личный архив героя публикации

- Мой наставник на том конкурсе Анатолий Каунов дал такого хорошего творческого пинка и предложил пойти на работу — в музыкальную школу в моем же селе, - продолжает Инна. - А еще все так же езжу за 30 километров в райцентр, только уже не учиться - учить музыке детей в гимназии.

В своем селе Инна пришла работать в ту самую школу, где проучилась свой первый год. Теперь молодой педагог не только занимается любимым делом, но и помогает маленьким звездочкам, какой сама была недавно, идти к мечте — стать артистом. И на удивление старших коллег, даже 11-классники, ребята всего на пять лет младше молодого педагога, относятся с учителю с должным уважением. А некоторые ребята из разных классов даже создали фан-клуб в честь любимого учителя.

На участие в конкурсе Инна не решалась несколько лет и отправила заявку в последний день. Фото: Личный архив героя публикации

А что касается Всероссийского конкурса «Звезда — 2023», Инна не загадывает, что сделает, если победит. Ставит задачи планомерно.

- Сейчас главное — выйти в финал, - делится дончанка.

КАК БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ

Участники, которым на отборочных концертах жюри выставит больше всего баллов, попадают в финал. Но дать второй шанс своему исполнителю могут и зрители. После каждого эфира отборочного концерта и до следующей полуночи, то есть чуть больше суток, будет открыто СМС-голосование. Его победитель также получит путевку в финал. И уже оставшиеся 16 человек будут бороться за главный приз — средства на профессиональное продвижение молодого артиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участница шоу «Голос» из Ростова написала песню, чтобы поддержать российских бойцов

Ростовская исполнительница рассказала, как сложилась ее жизнь после популярного проекта (подробнее)