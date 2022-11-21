Волонтер Ольга Жураковская вместе с мужем решили помочь семье ростовчан. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Накануне, 20 ноября, в Ростове-на-Дону в доме на проспекте 40-летия Победы зоозащитники сняли с балкона 93 (!) летучих мыши. Зверьки устроились на зимовку под шиферной обшивкой и очень мешали хозяевам.

«КОТ В МЕШКЕ»

- Мы купили эту квартиру в прошлом году, - рассказала хозяйка квартиры Елена. - Осматривали ее осенью и не подозревали о том, что балкон облюбовали летучие мыши. В декабре они прилетели на зимовку. Громко пищали, бились в окна. Я нашла в социальных сетях Ростовскую группу помощи летучим мышам, позвонила и спросила: "Можно ли гуманно выселить животных?".

Мышки отправились на зимовку в холодильник. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Создательница группы Ольга Жураковская посоветовала женщине дождаться весны, когда зверьки выйдут из спячки и улетят, а потом заделать все щели на балконе. Мол, в конце апреля шумные соседи покинут свое пристанище.

- Мы наняли промышленного альпиниста, - пояснила Елена. - С помощью страховочного снаряжения он спустился с крыши к нашему балкону и заделал щели монтажной пеной. Но, видимо, не очень качественно, потому что с наступлением холодов мыши снова обосновались под обшивкой. Сейчас мы выставили квартиру на продажу, но не хотим подсовывать «кота в мешке» будущим владельцам.

ЗИМУЮТ В ХОЛОДИЛЬНИКАХ

Волонтер Ольга Жураковская решила помочь семье ростовчан. Жительница Азова уже больше пяти лет спасает летучих мышей: выброшенных с чердаков, покусанных кошками, покалеченных злыми мальчишками… Травмированных зверьков она лечит, ослабленных - подкармливает.

Чтобы гуманно выселить шумных соседей, пришлось нанимать автовышку. Фото: Мария ГИЧЕНКО

В меню у рукокрылых - мраморные тараканы, сверчки, мучные черви и другие насекомые. Зимой Ольга отправляет питомцев спать в холодильники (их у нее три).

- Мышки зимуют в пластиковых контейнерах по нескольку особей - им нужно соседство сородичей, чтобы хорошо спалось, - рассказала зоозащитница. - Температура в холодильнике должна быть три-пять градусов выше нуля, влажность - не менее 60 процентов. Сейчас у меня дома живет пятьдесят летучих мышей. Примерно тридцать уже отправились в спячку. К сожалению, третья часть - это инвалиды, которые не смогут жить в природе. Например, одного зверька сбила машина, у него сломаны оба крыла и задняя лапа.

К волонтеру часто обращаются люди, нашедшие на улице беспомощное существо. Среди них – жительница Шахт Ольга Тарасова.

- Я работаю заведующей методическим отделом Центральной городской библиотеки имени Пушкина,- рассказала Ольга Тарасова. - Однажды на пороге нашла летучую мышь со сломанным крылом. Я отвезла бедолагу к ветеринару, который выполнил остеосинтез. Но после операции надо было выхаживать необычного питомца. В социальных сетях я нашла Ольгу Жураковскую, она объяснила, чем кормить необычного зверька и как за ним ухаживать. А спустя неделю, забрала его к себе.

Библиотекарь прониклась такой симпатией к летучим мышам, что стала помогать Ольге в ее «спасательных операциях».

АВТОВЫШКА ДЛЯ МЫШЕК

Чтобы освободить ростовчан от непрошенных гостей в доме на проспекте 40-летия Победы, волонтерам впервые пришлось нанимать автовышку. Когда спецтранспорт прибыл во двор, Ольга с мужем забрались в люльку и поднялись до пятого этажа. Внизу сразу же образовалась группа любопытных.

Александр с помощью инструментов отогнул металлические листы под перилами, и увидел колонию рыжих вечерниц. Они - самый распространенный вид летучих мышей в Ростове. Ведут ночной образ жизни, питаются насекомыми, селятся в щелях домов, под подоконниками, на чердаках, в лесопарковых зонах. А эти зверики уютно устроились в проеме между шиферной обшивкой и балконом.

Александр с помощью инструментов отогнул металлические листы под перилами, и увидел колонию рыжих вечерниц. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Ольга в перчатках начала аккуратно доставать зверьков и опускать их в коробку. Она вытащила примерно два десятка вечерниц, но в глубине их было еще много. Хозяйка квартиры принесла несколько коробок, чтобы все недавние соседи смогли уместиться.

Наконец, Ольга с мужем достали все всех летучек (так волонтеры называют рукокрылых, - прим. автр.) и передали их Ольге Тарасовой, которая стояла на балконе.

"ТОЛЬКО НЕ ДАЙТЕ ИМ ВЫЛЕТЕТЬ!"

Потревоженные зверьки громко пищали и шуршали в картонных «домиках». Когда один из них просунул мордочку в щель, хозяйка квартиры испуганно попросила: «Ой, только не дайте им вылететь!» Она призналась, что очень боится летучих мышей.

Ольга Жураковская рассказала, что на одном балконе может зимовать от тридцати до тысячи зверьков. Но у ростовчан их оказалось 93 штуки - 52 самца и 41 самка.

Александр прикрутил металлические листы на место и тщательно заделал все щели монтажной пеной, чтобы крылатые «квартиранты» не вернулись.

Теперь все они отправились домой к Ольге на зимовку, после которой вместе с другими волонтерами, она выпустит их в рощице на левом берегу Дона.

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