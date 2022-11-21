Ростовский психиатр рассказала о постковидных осложнениях для психики и правиле «Трех восьмерок»

Фото: из архива КП

Врач психиатр, психотерапевт клиники «Исцеление» Вероника Мрыхина в профессии уже десять лет. За это время доктор помогла сотням пациентам справиться с депрессией, булимией, анорексией и агрессией.

В этом году Вероника Владимировна получила национальную премию «Врач года», а также всероссийскую премию «Топ 100 успешных людей России» в номинации «Психиатр-психотерапевт года».

Во время интервью для «КП - Ростов-на-Дону» специалист объяснила, что делать, чтобы лекарство не вызвало зависимость, а также дала совет о том, как в современном мире быть в гармонии с самим собой.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПСИХИАТР ДОЛЖЕН БЫТЬ И ПСИХОТЕРАПЕВТОМ

- Почему вы выбрали психиатрию?

- Психиатрию я выбрала, потому что удалось побывать на приеме у моего учителя Александра Бухановского, который очень известен как в Ростове, так и во всем мире. Посетив его прием на четвертом курсе, я поняла, что влюбилась в психиатрию. И моя душа и сердце целиком принадлежат только этой специальности.

- А как потом пришло решение получить специализацию психотерапевта?

- Грамотный, компетентный психиатр не может не быть еще и психотерапевтом. Так как у психических расстройств разное возникновение. Это может быть психогенное появление, где в первую очередь нужна психотерапия. И есть ситуации, когда при лечении нужна именно фармакология. И эту грань нужно четко знать.

- Чем отличаются психиатр, психотерапевт и психолог?

- Психолог не является доктором. А психиатр и психотерапевт являются врачами, у которых должно быть базовое медицинское образование, затем специализация психиатрии. А потом и переподготовка на психотерапию.

Психиатр лечит только медикаментозно. Психотерапевт лечит как таблетками, так и словом. А психолог лечит только словом, так как не имеет высшего медицинского образования.

Фото: из архива Вероники Мрыхиной

КОРОНАВИРУС СИЛЬНО ПОРАЖАЕТ ПСИХИКУ

- При каких симптомах следует обращаться к психотерапевту, а при каких к психиатру?

- Например, душевные травмы: развод, потеря близкого человека, являются психогенным состоянием. Оно лечится психотерапией. Здесь может быть добавлено еще и фармакологическое лечение, но как дополнительный метод.

А если это наследственное, генетическое тяжелое заболевание, то базовый метод в таком случае только фармакотерапия, а дополнительно может быть использована психотерапия.

- Влияет ли перенесенный коронавирус на психологическое и психическое состояние людей?

- К сожалению, да. Уже научно доказано, что коронавирус поражает очень сильно нервную систему и психику. Очень много у людей встречается постковидными психозами и депрессий.

Фото: из архива Вероники Мрыхиной

- Какие состояния можно отнести к постковидным осложнениям, о которых человек может не догадываться?

- Это постковидные депрессии. Сам коронавирус проходит длительно. И реабилитация после него тоже длительная. Многие пациенты просто устают месяцами лежать в госпиталях. Вот так и получается депрессия.

ЗАВИСИМОСТЕЙ ОТ ТАБЛЕТОК НЕ БУДЕТ, ЕСЛИ СОБЛЮДАТЬ РЕЦЕПТ

- А можно ли вылечить человека только медикаментами без психотерапии?

- Если это тяжелая внутренняя депрессия, то можно. Но психотерапия не помешает.

- Могут ли лекарства, которые прописывает психиатр или психотерапевт вызвать зависимость?

- Могут, как и любые другие лекарства, если переборщить. Если сам пациент не выполняет рекомендации и начинает самостоятельно подбирать себе дозировку, то в таком случае зависимость может вызвать любой препарат. Поэтому стоит строго соблюдать все рекомендации врача.

- А как сохранять устойчивость в повседневной жизни, когда поток новостей очень насыщенный и происходит много событий каждый день?

- Нужно фильтровать всю информацию, которую получаете. Также важны физические нагрузки, хобби и прогулки. А лучше соблюдать правило «трех восьмерок», когда мы восемь часов спим, восемь часов работаем и восемь часов отдыхаем. И, если держать этот баланс, тогда мы будем в гармонии с самим собой.