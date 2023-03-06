Самый теплый день придется прямо на Международный женский день. Фото: Кристина Круговых

Хотя синоптики обещали нам прохладные первые две декады марта, ростовчан не обманешь — весна уже чувствуется в воздухе. Понемногу, но столбики термометров ползут вверх, а солнце чаще проглядывает из-за облаков. А в Международный женский день дамам природа подготовила подарок — самый теплый день на неделе. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 6 марта, облачно с прояснениями без существенных осадков, ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем до + 7 градусов.

Во вторник, 7 марта, ночью обойдется без существенных осадков, а днем пройдет слабый дождь. Ветер западный и юго-западный 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -2 до 0, днем +6-8.

В среду, 8 марта, дождя ждать не придется. Ветер юго-западный и южный 6-11 метров в секунду, днём порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1-3 градуса, днем +14-16 градусов.

В четверг в городе будет также тепло, но реже будет видно солнце. Ветер юго-западного направления 6-11 метров в секунду.

А в пятницу станет прохладнее на 2-3 градуса, небо затянет тучами и с самого утра и на целый день зарядит весенний дождь — сильнее всего после трех часов дня. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

В Ростовской области в понедельник также облачно и местами небо прояснится. В некоторых районах небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-западный и западный 5-10метров в секунду. Температура днем +1-6 градусов, по югу до +9.

Во вторник местами небольшие и умеренные дожди, утром по северу региона - с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -14 до +1, при прояснениях до -7 градусов, днем +2-7, по югу до +10 градусов.

В среду местами пройдет слабый и умеренный дождь, ночью и утром в отдельных районах осядет туман. Ветер юго-западный и южный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днем +8-13, по югу воздух прогреется до +17 градусов.

В четверг в регионе остается на том же уровне температура, но усилится облачность, а к пятнице в большинстве районов пройдут дожди. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.

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