Продавцы устроили забастовку на рынке в Ростовской области: въезд и выезд заблокировали на три часа

По словам очевидцев, своеобразная акция протеста началась из-за стоимости аренды торговых мест. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области на трассе возле рынка утром образовалась пробка, а к месту происшествия прибыли полицейские. Как сообщили корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" очевидцы событий, предприниматели рынка «Агро Молл» массово собрались из-за стоимости аренды торговых мест и изменения условии для оптовых поставщиков.

ЗАЕЗЖАЙ НЕ БОЙСЯ, ВЫЕЗЖАЙ НЕ ПЛАЧЬ

- За большую машину - десять тысяч рублей, к этому еще две тысячи рублей в день за место, 5 тысяч рублей - за въезд "ГАЗели". Плюс они хотят поднимать плату за аренду для тех людей, которые торгуют на складах, - разводит руками Анжела, которая торгует на «Агро Молле» с первого дня его открытия. - А это вообще невыгодно, поэтому люди и собрались. Перекрыли въезд на рынок, начали возмущаться, что это несправедливо. Зачем вы так делаете? И так рынок в неудобном месте находится, так теперь еще и это. Сейчас рынок работает, мы все здесь. А въезд перекрыли почти на три часа, никому не давали заехать и выехать. Как дальше будет, мы не в курсе.

БЕЗВЫИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ

- Ну что на рынке, - рассказывает Татьяна, которая работает на батайском рынке и на «Агро Молл» приезжает закупаться товаром. - Хотят поднять плату на въезд фур, которые привозят товар – зелень, огурцы, помидоры. Хотят, чтобы они платили десять тысяч рублей за въезд и плюс к этому по две тысяч за день простоя.

Естественно, из-за этого будут поднимать цены. Можете себе представить? Десять тысяч с фуры сразу, и это только за въезд в рынок. И плюс потом еще каждый день…Товар может не продаться и за один, и за два, и за три дня. Какие цены потом будут? Все подорожает! Они поднимут цену, а так как мы у них будем покупать овощи и фрукты, то и мы поднимем. И кому будет плохо? Естественно, простому покупателю - конечному потребителю.

По словам очевидцев, люди угрожали даже перекрыть трассу М-4 «Дон». В итоге до таких радикальных решений не дошло. Администрация рынка встретилась с недовольными. Неизвестно, какое решение было принято, но сейчас торговая площадка работает в прежнем режиме.

ОФИЦИАЛЬНО

"Предупреждали с 28 февраля..."

- С ноября 2021-го на территории распределительного центра «Агро молл» функционируют две сельскохозяйственные и одна универсальная постоянно действующие ярмарки на 1750 торговых мест, - рассказали в Департаменте потребительского рынка товаров и услуг в Ростовской области. - В рамках реализации инвестиционного проекта организатором ярмарки 6 марта 2023 года введена в эксплуатацию система контроля и управления доступом транспорта. При въезде на ярмарочную площадку «Агро Молл» торгующим необходимо вносить оплату за торговое место для фур до прохода системы контроля. При этом информирование хозяйствующих субъектов велось администрацией ярмарки с 28 февраля.

В целях урегулирования ситуации администрацией ярмарочной площадки проведена рабочая встреча, в которой приняли участие порядка 100 торгующих. В ходе рабочей встречи хозяйствующим субъектам разъяснены изменения порядка оплаты аренды торговых мест и въезда транспортных средств на территорию ярмарки. По состоянию на данный момент ярмарочные площадки продолжают осуществлять деятельность в прежнем режиме.

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