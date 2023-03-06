В Ростовской области продавцы рынка «Агро Молл» устроили забастовку из-за изменения цен

Продавцы уверены, повышение цен для них может отразиться на итоговой стоимости товаров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области продавцы рынка «Агро Молл» выразили недовольство по поводу ожидаемого повышения платы для торговцев на грузовиках и большегрузах. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили сами работники торговой зоны.

- На рынке собираются поднять плату на въезд тем, кто привозит товар на больших фурах и продает все - зелень, огурцы, помидоры - оптовикам. Хотят, чтобы они платили по 10 тысяч за въезд и плюс еще каждый день по 2 тысячи рублей за простой машин, потому что иногда товар сразу не продается, - пояснила одна из женщин-продавцов.

По словам специалиста, возможное повышение цен может отразиться на конечной стоимости продуктов на прилавках.

- Сейчас работа продолжается в обычном режиме, но до этого люди возмущались. Говорят, что перекрывали даже въезд на рынок. Новые условия никому не выгодны, - добавила еще одна работница «Агро Молла».

По данным областного департамента потребительского рынка, нововведения в части системы контроля и управления доступа транспорта ввели сегодня, 6 марта.

- Информировали людей еще с 28 февраля. Для урегулирования ситуации администрация ярмарочной площадки провела встречу с торгующими. На ней присутствовали представители донского департамента потребрынка, министерства региональной политики, районной администрации, глава поселения и сотрудники МВД. Всем разъяснили изменение порядка оплаты аренды торговых мест и въезда средств на территорию ярмарки, - рассказали в департаменте потребительского рынка Ростовской области.

Напомним, торгово-распределительный центр «Агро Молл» находится на территории хутора Ленин в Аксайском районе. Эту площадку создали в 2021 году после закрытия рынков под Ростовом-на-Дону.

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