Дмитрий Рогозин заявил о скоплении тысяч грузовиков на КПП между Ростовской областью и ДНР

Пропускную способность пунктов собираются увеличить уже весной 2023 года Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Дмитрий Рогозин заявил в Telegram о скоплении «тысяч грузовиков» в районе пункта пропуска Весело-Вознесенка на территории Ростовской области. Такое положение дел, отметил экс-глава Роскосмоса, приводит к серьезным «логистическим сбоям».

- Происходит следующее: сотни, может, тысячи грузовых машин, фур, легковушек. Очередь растянулась на десятки километров. Точно такая же картина и на других пунктах пропуска, где проверяют только паспорта проезжающих граждан. Логистические сбои срывают планы снабжения войск, приводят к прямым и немалым материальным потерям, не говоря уже об окончательно испорченном настроении людей и их негодовании, - отметил Дмитрий Рогозин.

Автор поста подчеркнул, что убрать «узкое горлышко» и увеличить пропускную способность КПП не могут уже больше года».

- Еще в мае 2022 года президент Владимир Путин говорил достаточно резко о том, что на пропускных пунктах тратится очень много времени, не хватает современного оборудования и профильных специалистов, что важно ускорить их строительство и модернизацию. Прошел год. Ничего не изменилось, - написал Дмитрий Рогозин.

Напомним, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что к апрелю 2023 года автотрафик на КПП между Ростовской областью и ДНР возрастет более чем в два раза. К лету пропускную способность пунктов планируют увеличить еще больше.

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